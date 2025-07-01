Elektronische Rechnungen - einfach und sicher!

Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnung im B2B-Bereich verpflichtend.

Doch wo liegen die Unterschiede zu ZUGFeRD-Rechnung und XRechnung? Wie sieht eine "Elektronische Rechnung" gemäß EU-Norm aus? Was ist bei einer E-Rechnung im Rechnungsausgang und im Rechnungseingang zu beachten? Was beinhaltet die Weiterentwicklung der elektronischen Rechnung mit Einführung der verpflichtenden E-Rechnung (B2B)? Antworten auf diese Fragen gibt diese Broschüre.

Die Broschüre unterstützt Ihre Mandantinnen und Mandanten, Arbeitsabläufe im Unternehmen durch digitale Rechnungen zu optimieren. Auf die effiziente und gesetzeskonforme Bearbeitung elektronischer Rechnungen wird detailliert eingegangen. Hierbei werden die hohen Anforderungen des Gesetzgebers berücksichtigt, sodass ein einfacher und sicherer Umgang mit diesen Rechnungen gewährleistet ist.