Art.-Nr. 32382 | Mandanten-Info

Elektronische Rechnungen - einfach und sicher!

Zeit und Kosten sparen durch digitalen Geschäftsverkehr
  • Sicherer Umgang mit elektronischen Rechnungen
  • Sukzessive Einführung der verpflichtenden E-Rechnung (B2B)
  • Rechtliche und steuerliche Risiken vermeiden

Erscheinungstermin: Juli 2025

Zum 01.01.2025 wurde die E-Rechnung im B2B-Bereich verpflichtend.

Doch wo liegen die Unterschiede zu ZUGFeRD-Rechnung und XRechnung? Wie sieht eine "Elektronische Rechnung" gemäß EU-Norm aus? Was ist bei einer E-Rechnung im Rechnungsausgang und im Rechnungseingang zu beachten? Was beinhaltet die Weiterentwicklung der elektronischen Rechnung mit Einführung der verpflichtenden E-Rechnung (B2B)? Antworten auf diese Fragen gibt diese Broschüre.

Die Broschüre unterstützt Ihre Mandantinnen und Mandanten, Arbeitsabläufe im Unternehmen durch digitale Rechnungen zu optimieren. Auf die effiziente und gesetzeskonforme Bearbeitung elektronischer Rechnungen wird detailliert eingegangen. Hierbei werden die hohen Anforderungen des Gesetzgebers berücksichtigt, sodass ein einfacher und sicherer Umgang mit diesen Rechnungen gewährleistet ist.

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden.

Erscheinungstermin 07/2025
Seitenzahl 13
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Portraitbild der referierenden Person Wolf D. Oberhauser

Wolf D. Oberhauser

Steuerberater, Diplom-Volkswirt

