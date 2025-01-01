Papierlose Rechnungen gehören bereits heute zum Geschäftsalltag. Sie vereinfachen die Abläufe in der Zusammenarbeit Ihrer Kanzlei mit Ihren Mandanten, helfen Kosten zu senken und Prozesse zu optimieren.

Mit dem Wachstumschancengesetz wird der Empfang elektronischer Rechnungen für inländische B2B-Umsätze ab dem 01.01.2025 verpflichtend.

In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen einen kurzen Überblick zum Thema „verpflichtende elektronische Rechnungen“. Im Fokus steht der durchgängig digitale und automatisierte Prozess der Eingangsrechnungen im Rechnungswesen. Anhand eines Praxisbeispiels lernen Sie die Datenübernahme über DATEV Unternehmen online und die anschließende automatisierte Buchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Anschließend erfahren Sie, wie Sie und Ihre Mandanten mit den DATEV-Lösungen Ausgangsrechnungen gesetzeskonform elektronisch erstellen können. Wir zeigen Ihnen, warum die E-Rechnung für Ihre Kanzlei trotz knapper werdender Ressourcen (Stichwort: Fachkräftemangel) Chancen bietet, Mandanten zu binden und neue Mandate zu gewinnen.