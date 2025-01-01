Die E-Rechnungspflicht im Fokus: Jetzt Rechnungsprozesse digitalisieren und Mehrwert schaffen
- B2B-Verpflichtungen verstehen und die Buchführungsprozesse in der Kanzlei und mit den Mandanten gestalten
- E-Rechnung in der Praxis: Jetzt starten und nachhaltigen Mehrwert für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten schaffen
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online für die durchgängige digitale Bearbeitung nutzen
- Automatisierungs- und Datenservices effizient einsetzen – Ressourcen schonen und dem Fachkräftemangel begegnen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Papierlose Rechnungen gehören bereits heute zum Geschäftsalltag. Sie vereinfachen die Abläufe in der Zusammenarbeit Ihrer Kanzlei mit Ihren Mandanten, helfen Kosten zu senken und Prozesse zu optimieren.
Mit dem Wachstumschancengesetz wird der Empfang elektronischer Rechnungen für inländische B2B-Umsätze ab dem 01.01.2025 verpflichtend.
In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen einen kurzen Überblick zum Thema „verpflichtende elektronische Rechnungen“. Im Fokus steht der durchgängig digitale und automatisierte Prozess der Eingangsrechnungen im Rechnungswesen. Anhand eines Praxisbeispiels lernen Sie die Datenübernahme über DATEV Unternehmen online und die anschließende automatisierte Buchung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen kennen. Anschließend erfahren Sie, wie Sie und Ihre Mandanten mit den DATEV-Lösungen Ausgangsrechnungen gesetzeskonform elektronisch erstellen können. Wir zeigen Ihnen, warum die E-Rechnung für Ihre Kanzlei trotz knapper werdender Ressourcen (Stichwort: Fachkräftemangel) Chancen bietet, Mandanten zu binden und neue Mandate zu gewinnen.
Themen
-
Wachstumschancengesetz: Gesetzliche Grundlagen für die E-Rechnung
-
Was ist eine E-Rechnung, wer ist betroffen und welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Dateiformaten?
-
Praktische Umsetzung der E-Rechnungspflicht in den Buchungskreisen Eingangs- und Ausgangsrechnungen
-
Welche Chancen bietet die E-Rechnung für meine Kanzlei?
-
Was muss ich von meinen Mandantinnen und Mandanten in Bezug auf die E-Rechnung wissen?
-
Wie finde ich die passenden Datenservices?
-
Wie binde ich meine Mitarbeitenden ein und wie schaffe ich einen Mehrwert für die Kanzlei und die Mandanten?
-
Die E-Rechnung als entscheidender Baustein für die Prozessautomatisierung: DATEV Automatisierungsservice Rechnungen
-
Was bedeutet das Thema E-Rechnung für meine eigene Kanzleibuchführung?
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Dieses Seminar ist nur für Steuerberater und Mitarbeitende in Steuerberaterkanzleien geeignet. Unternehmen empfehlen wir das Lernvideo „ Die E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 – Grundlagen und erfolgreiche Einführung für Unternehmen“ (Art.-Nr. 77575)
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.