Art.-Nr. 78477
Online-Seminar mit Übung
Art.-Nr. 73172
Präsenzseminar mit Übung

DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung

So steigern Sie Qualität und Aktualität der Buchführung Ihrer Mandanten!
  • Einführung und Grundlagen in DATEV Unternehmen online
  • Buchen von digitalen Belegen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Automatisierungsservice Rechnungen
  • Von der Rechnung zur Zahlung in DATEV Unternehmen online
Einmalig
482,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Nach diesem Seminar kennen Sie den kompletten Ablauf des digitalen Belegbuchens mit den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online: vom Einrichten der Stammdaten und dem Hochladen von Belegen über das Buchen bis hin zum digitalen Versand der Auswertungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die alternativen Vorgehensweisen bei einzelnen Prozessschritten. So zeigen wir Ihnen die Voraussetzungen, Funktionsweisen und Vorteile des Automatisierungsservices Rechnungswesen gegenüber dem digitalen Belegbuchen.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC erarbeiten Sie – einzeln und in kleineren Gruppen – Lösungen, die auf Ihre Fragestellungen in der Kanzlei übertragbar sind. Dabei können sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Ansätze finden.

Themen

  • Neuanlage von Mandanten in DATEV Unternehmen online

  • Hochlademöglichkeiten von Belegen

  • Zahlen vom Belegbild in DATEV Unternehmen online

  • Buchen von digitalen Belegen in Kanzlei-Rechnungswesen

  • Automatisierungsservice Rechnungen: Voraussetzungen, Funktionsweisen und Unterschiede zum digitalen Belegbuchen

  • Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Rechnungen

  • Digitale Bereitstellung von Auswertungen

  • Vorerfassen von Belegen in DATEV Unternehmen online

  • Zuordnen von Belegen in DATEV Unternehmen online zu den Kontoumsätzen

  • Buchen der Kontoumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Details

Teilnehmerkreis

Fachliche Voraussetzungen

Grundkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, insbesondere zum elektronischem Bankbuchen

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
28217 Bremen Am Kaffee-Quartier 3
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 18.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Markt 1 (Kennedyplatz)
Do, 20.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 21.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 25.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 03.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mo, 08.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Di, 09.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 18.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Mo, 12.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 13.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10963 Berlin Stresemannstr. 78
Mo, 19.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 22.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
48159 Münster Dorpatweg 10
Di, 03.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mi, 04.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 05.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 11.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Mi, 11.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mo, 23.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
66793 Saarwellingen Werner-von-Siemens-Str 15
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
56070 Koblenz Ferdinand-Nebel-Str. 1
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Mi, 25.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mo, 02.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mi, 25.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Mi, 01.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 16.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Fr, 17.04.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Mi, 10.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Do, 11.06.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 73172 | Präsenzseminar mit Übung

DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung

So steigern Sie Qualität und Aktualität der Buchführung Ihrer Mandanten!
Einmalig
482,00 €
Termin buchen

