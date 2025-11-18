DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung
- Einführung und Grundlagen in DATEV Unternehmen online
- Buchen von digitalen Belegen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Automatisierungsservice Rechnungen
- Von der Rechnung zur Zahlung in DATEV Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach diesem Seminar kennen Sie den kompletten Ablauf des digitalen Belegbuchens mit den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online: vom Einrichten der Stammdaten und dem Hochladen von Belegen über das Buchen bis hin zum digitalen Versand der Auswertungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die alternativen Vorgehensweisen bei einzelnen Prozessschritten. So zeigen wir Ihnen die Voraussetzungen, Funktionsweisen und Vorteile des Automatisierungsservices Rechnungswesen gegenüber dem digitalen Belegbuchen.
Anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC erarbeiten Sie – einzeln und in kleineren Gruppen – Lösungen, die auf Ihre Fragestellungen in der Kanzlei übertragbar sind. Dabei können sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Ansätze finden.
Themen
Neuanlage von Mandanten in DATEV Unternehmen online
Hochlademöglichkeiten von Belegen
Zahlen vom Belegbild in DATEV Unternehmen online
Buchen von digitalen Belegen in Kanzlei-Rechnungswesen
Automatisierungsservice Rechnungen: Voraussetzungen, Funktionsweisen und Unterschiede zum digitalen Belegbuchen
Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Rechnungen
Digitale Bereitstellung von Auswertungen
Vorerfassen von Belegen in DATEV Unternehmen online
Zuordnen von Belegen in DATEV Unternehmen online zu den Kontoumsätzen
Buchen der Kontoumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen in Kanzleien
- Dieses Seminar ist nicht für Unternehmen geeignet. Wir empfehlen hier das Präsenzseminar „DATEV Unternehmen online – Unternehmensprozesse aus der Praxis gemeinsam optimieren“ (Art.-Nr. 73963).
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, insbesondere zum elektronischem Bankbuchen
Termine
