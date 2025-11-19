Art.-Nr. 78477 |
DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung

So steigern Sie Qualität und Aktualität der Buchführung Ihrer Mandanten!
  • Einführung und Grundlagen in DATEV Unternehmen online
  • Buchen von digitalen Belegen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
  • Automatisierungsservice Rechnungen
  • Von der Rechnung zur Zahlung in DATEV Unternehmen online
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Nach diesem Seminar kennen Sie den kompletten Ablauf des digitalen Belegbuchens mit den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online: vom Einrichten der Stammdaten und dem Hochladen von Belegen über das Buchen bis hin zum digitalen Versand der Auswertungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die alternativen Vorgehensweisen bei einzelnen Prozessschritten. So zeigen wir Ihnen die Voraussetzungen, Funktionsweisen und Vorteile des Automatisierungsservices Rechnungswesen gegenüber dem digitalen Belegbuchen.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC erarbeiten Sie – einzeln und in kleineren Gruppen – Lösungen, die auf Ihre Fragestellungen in der Kanzlei übertragbar sind. Dabei können sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Ansätze finden.

Themen

  • Neuanlage von Mandanten in DATEV Unternehmen online

  • Hochlademöglichkeiten von Belegen

  • Zahlen vom Belegbild in DATEV Unternehmen online

  • Buchen von digitalen Belegen in Kanzlei-Rechnungswesen

  • Automatisierungsservice Rechnungen: Voraussetzungen, Funktionsweisen und Unterschiede zum digitalen Belegbuchen

  • Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Rechnungen

  • Digitale Bereitstellung von Auswertungen

  • Vorerfassen von Belegen in DATEV Unternehmen online

  • Zuordnen von Belegen in DATEV Unternehmen online zu den Kontoumsätzen

  • Buchen der Kontoumsätze in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Details

Teilnehmerkreis

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

