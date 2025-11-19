Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme.

In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Nach diesem Seminar kennen Sie den kompletten Ablauf des digitalen Belegbuchens mit den Programmen DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online: vom Einrichten der Stammdaten und dem Hochladen von Belegen über das Buchen bis hin zum digitalen Versand der Auswertungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die alternativen Vorgehensweisen bei einzelnen Prozessschritten. So zeigen wir Ihnen die Voraussetzungen, Funktionsweisen und Vorteile des Automatisierungsservices Rechnungswesen gegenüber dem digitalen Belegbuchen.

Anhand eines durchgängigen Musterfalls am PC erarbeiten Sie – einzeln und in kleineren Gruppen – Lösungen, die auf Ihre Fragestellungen in der Kanzlei übertragbar sind. Dabei können sie Ihre individuellen Erfahrungen einbringen oder im Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Ansätze finden.