Analysieren Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen zwischen Kanzlei und Unternehmen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.

DATEV Unternehmen online bildet die Basis für eine digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei. In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ansatzpunkte für den praxisorientierten Einsatz des Programms. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen mit Hilfe von Prozess-Schablonen analysieren. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online bei der Digitalisierung bietet, vom Belegaustausch bis zur Zahlung vom Belegbild, vom Führen eines Online-Kassenbuchs bis zur Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen.

Tipp:

Idealerweise besuchen Mitarbeiter einer Kanzlei dieses Seminar gemeinsam mit ausgewählten Mandanten, mit denen Sie die Buchhaltungsprozesse optimieren möchten, um anschließend mit dem gemeinsam erworbenen Wissen Prozessverbesserungen im Tagesgeschäft anzugehen.

Wichtiger Hinweis

Die Umsetzung der Themen wird ausschließlich in DATEV Unternehmen online und nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezeigt. Das Buchen von digitalen Belegen ist nicht Inhalt dieses Seminars. Hierfür bieten wir das Seminar „DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung“ (Art.-Nr. 73172) an.