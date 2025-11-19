Art.-Nr. 73963 |
Präsenzseminar mit Übung
Online-Seminar mit Übung

DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse aus der Praxis gemeinsam optimieren

Die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen und die Einsatzszenarien von DATEV Unternehmen online aus der Sicht des Unternehmens.
  • Bestehende Prozesse der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei im betrieblichen Rechnungswesen analysieren
  • Ableiten von effizienzsteigernden Prozessverbesserungen durch den Einsatz von DATEV Unternehmen online
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Präsenzseminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Analysieren Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen zwischen Kanzlei und Unternehmen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.

DATEV Unternehmen online bildet die Basis für eine digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei. In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ansatzpunkte für den praxisorientierten Einsatz des Programms. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen mit Hilfe von Prozess-Schablonen analysieren. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online bei der Digitalisierung bietet, vom Belegaustausch bis zur Zahlung vom Belegbild, vom Führen eines Online-Kassenbuchs bis zur Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen.

Tipp:
Idealerweise besuchen Mitarbeiter einer Kanzlei dieses Seminar gemeinsam mit ausgewählten Mandanten, mit denen Sie die Buchhaltungsprozesse optimieren möchten, um anschließend mit dem gemeinsam erworbenen Wissen Prozessverbesserungen im Tagesgeschäft anzugehen.

Wichtiger Hinweis
Die Umsetzung der Themen wird ausschließlich in DATEV Unternehmen online und nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezeigt. Das Buchen von digitalen Belegen ist nicht Inhalt dieses Seminars. Hierfür bieten wir das Seminar „DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung“ (Art.-Nr. 73172) an.

Themen

  • Analyse der bestehenden Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen im Unternehmen mit Hilfe von Prozess-Schablonen

  • Voraussetzungen und Einrichtung von DATEV Unternehmen online

  • Einsatzszenarien von DATEV Unternehmen online:

    • Digitalisierung von Belegen

    • Bearbeitungsformen Standard und Erweitert

    • Zahlprozesse

    • Führen eines Kassenbuchs

    • Auswertungen über DATEV Unternehmen online nutzen

  • Bestimmung der SOLL-Prozesse mit Hilfe von Prozess-Schablonen

Details

Teilnehmerkreis

  • Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte
  • Kanzleimitarbeitern empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit einem Mandanten zu besuchen, mit dem die Prozesse im Rechnungswesen optimiert werden sollen. Mitarbeitern von Unternehmen empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit dem betreuenden Kanzleimitarbeiter zu besuchen.

Voraussetzungen

Keine oder nur geringe Kenntnisse in DATEV Unternehmen online

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Mi, 19.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mi, 10.12.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 20.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
89073 Ulm Olgastraße 82
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
45127 Essen Markt 1 (Kennedyplatz)
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
44269 Dortmund Freie-Vogel-Straße 391
Do, 05.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mo, 09.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
68163 Mannheim Glücksteinallee 69
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
70563 Stuttgart Wankelstraße 14
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
80636 München Luise-Ullrich-Straße 20
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
04103 Leipzig Alte Messe 6
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
20457 Hamburg Überseeallee 10
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Mo, 23.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Do, 26.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

