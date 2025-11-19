DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse aus der Praxis gemeinsam optimieren
- Bestehende Prozesse der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei im betrieblichen Rechnungswesen analysieren
- Ableiten von effizienzsteigernden Prozessverbesserungen durch den Einsatz von DATEV Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Analysieren Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen zwischen Kanzlei und Unternehmen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.
DATEV Unternehmen online bildet die Basis für eine digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei. In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ansatzpunkte für den praxisorientierten Einsatz des Programms. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen mit Hilfe von Prozess-Schablonen analysieren. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online bei der Digitalisierung bietet, vom Belegaustausch bis zur Zahlung vom Belegbild, vom Führen eines Online-Kassenbuchs bis zur Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen.
Tipp:
Idealerweise besuchen Mitarbeiter einer Kanzlei dieses Seminar gemeinsam mit ausgewählten Mandanten, mit denen Sie die Buchhaltungsprozesse optimieren möchten, um anschließend mit dem gemeinsam erworbenen Wissen Prozessverbesserungen im Tagesgeschäft anzugehen.
Wichtiger Hinweis
Die Umsetzung der Themen wird ausschließlich in DATEV Unternehmen online und nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezeigt. Das Buchen von digitalen Belegen ist nicht Inhalt dieses Seminars. Hierfür bieten wir das Seminar „DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung“ (Art.-Nr. 73172) an.
Themen
-
Analyse der bestehenden Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen im Unternehmen mit Hilfe von Prozess-Schablonen
-
Voraussetzungen und Einrichtung von DATEV Unternehmen online
-
Einsatzszenarien von DATEV Unternehmen online:
-
Digitalisierung von Belegen
-
Bearbeitungsformen Standard und Erweitert
-
Zahlprozesse
-
Führen eines Kassenbuchs
-
Auswertungen über DATEV Unternehmen online nutzen
-
-
Bestimmung der SOLL-Prozesse mit Hilfe von Prozess-Schablonen
Details
Teilnehmerkreis
- Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Kanzleimitarbeitern empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit einem Mandanten zu besuchen, mit dem die Prozesse im Rechnungswesen optimiert werden sollen. Mitarbeitern von Unternehmen empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit dem betreuenden Kanzleimitarbeiter zu besuchen.
Voraussetzungen
Keine oder nur geringe Kenntnisse in DATEV Unternehmen online
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.