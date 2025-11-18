Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Analysieren Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen zwischen Kanzlei und Unternehmen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.

DATEV Unternehmen online bildet die Basis für eine digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei. In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ansatzpunkte für den praxisorientierten Einsatz des Programms. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen mit Hilfe von Prozess-Schablonen analysieren. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online bei der Digitalisierung bietet, vom Belegaustausch bis zur Zahlung vom Belegbild, vom Führen eines Online-Kassenbuchs bis zur Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen.

Tipp: Idealerweise besuchen Mitarbeiter einer Kanzlei dieses Seminar gemeinsam mit ausgewählten Mandanten, mit denen Sie die Buchführungsprozesse optimieren möchten, um anschließend mit dem gemeinsam erworbenen Wissen Prozessverbesserungen in der Zusammenarbeit anzugehen.

Wichtiger Hinweis

Die Umsetzung der Themen wird ausschließlich in DATEV Unternehmen online und nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezeigt. Das Buchen von digitalen Belegen ist nicht Inhalt dieses Seminars. Hierfür bieten wir das Seminar „ DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online – die moderne Form des Belegbuchens“ (Art.-Nr. 73172) an.