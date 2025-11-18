DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse aus der Praxis gemeinsam optimieren
- Bestehende Prozesse der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei im betrieblichen Rechnungswesen analysieren
- Ableiten von effizienzsteigernden Prozessverbesserungen durch den Einsatz von DATEV Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Analysieren Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen zwischen Kanzlei und Unternehmen und erfahren Sie, wie Sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.
DATEV Unternehmen online bildet die Basis für eine digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzlei. In diesem Seminar erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ansatzpunkte für den praxisorientierten Einsatz des Programms. Wir zeigen Ihnen, wie Sie bestehende Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen mit Hilfe von Prozess-Schablonen analysieren. Sie erfahren, welche Möglichkeiten Ihnen DATEV Unternehmen online bei der Digitalisierung bietet, vom Belegaustausch bis zur Zahlung vom Belegbild, vom Führen eines Online-Kassenbuchs bis zur Bereitstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen.
Tipp: Idealerweise besuchen Mitarbeiter einer Kanzlei dieses Seminar gemeinsam mit ausgewählten Mandanten, mit denen Sie die Buchführungsprozesse optimieren möchten, um anschließend mit dem gemeinsam erworbenen Wissen Prozessverbesserungen in der Zusammenarbeit anzugehen.
Wichtiger Hinweis
Die Umsetzung der Themen wird ausschließlich in DATEV Unternehmen online und nicht in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen gezeigt. Das Buchen von digitalen Belegen ist nicht Inhalt dieses Seminars. Hierfür bieten wir das Seminar „ DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online – die moderne Form des Belegbuchens“ (Art.-Nr. 73172) an.
Themen
Analyse der bestehenden Prozesse im betrieblichen Rechnungswesen im Unternehmen mit Hilfe von Prozess-Schablonen
Voraussetzungen und Einrichtung von DATEV Unternehmen online
Einsatzszenarien von DATEV Unternehmen online
Digitalisierung von Belegen
Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“
Zahlprozesse
Führen eines Kassenbuchs
Auswertungen über DATEV Unternehmen online nutzen
Bestimmung der SOLL-Prozesse mit Hilfe von Prozess-Schablonen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Kanzleimitarbeitern empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit einem Mandanten zu besuchen, mit dem die Prozesse im Rechnungswesen optimiert werden sollen. Mitarbeitern von Unternehmen empfehlen wir, dieses Seminar gemeinsam mit dem betreuenden Kanzleimitarbeiter zu besuchen.
Fachliche Voraussetzungen
Vorkenntnisse in DATEV Unternehmen online sind nicht erforderlich
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
