DATEV Unternehmen online - Tipps und Tricks
- Tipps und Tricks für Anwenderinnen und Anwender
- Antworten auf Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Aktuelles Themen und Neuerungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nach diesem Seminar sind Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Unternehmen online vertraut. Außerdem können Sie den Leistungsumfang des Programms optimal nutzen und kennen die Unterschiede der beiden Bearbeitungsformen.
Der Kanzleialltag lässt es nicht immer zu, sich intensiv mit allen Programmfunktionen von DATEV Unternehmen online zu beschäftigen. Dabei bergen diese ein großes Potenzial, bewährte Arbeitsweisen noch besser zu strukturieren. Wir zeigen Ihnen weitere effizienzsteigernde Bearbeitungsmöglichkeiten mit der Online-Plattform.
Was ist der Unterschied zwischen den Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“? Wir erläutern Ihnen die Unterschiede. Schwerpunkte des Seminars sind das Buchen digitaler Belege, die revisionssichere Ablage und die Festschreibung von Belegen. Außerdem informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen in DATEV Unternehmen online. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.
Themen
-
Welche Bearbeitungsformen gibt es und wie unterscheiden sich diese Bearbeitungsformen?
-
Tipps zum digitalen Belegebuchen
-
Arbeiten mit Belegtypen und Belegkreisen
-
Möglichkeiten zum Beleg-Upload
-
Revisionssichere Ablage und Festschreiben von Belegen
-
Automatisierungsservice Rechnungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Anwender von DATEV Unternehmen online in Kanzleien mit ersten Erfahrungen in der Anwendung. Anwendern mit mehrjährigen Erfahrungen empfehlen wir dieses Online-Seminar nicht.
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Erste praktische Erfahrungen mit DATEV Unternehmen online.
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.