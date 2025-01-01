DATEV Unternehmen online - Tipps und Tricks

Nach diesem Seminar sind Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Unternehmen online vertraut. Außerdem können Sie den Leistungsumfang des Programms optimal nutzen und kennen die Unterschiede der beiden Bearbeitungsformen.

Der Kanzleialltag lässt es nicht immer zu, sich intensiv mit allen Programmfunktionen von DATEV Unternehmen online zu beschäftigen. Dabei bergen diese ein großes Potenzial, bewährte Arbeitsweisen noch besser zu strukturieren. Wir zeigen Ihnen weitere effizienzsteigernde Bearbeitungsmöglichkeiten mit der Online-Plattform.

Was ist der Unterschied zwischen den Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“? Wir erläutern Ihnen die Unterschiede. Schwerpunkte des Seminars sind das Buchen digitaler Belege, die revisionssichere Ablage und die Festschreibung von Belegen. Außerdem informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen in DATEV Unternehmen online. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.