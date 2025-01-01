DATEV Unternehmen online - Tipps und Tricks
- Tipps und Tricks für Anwender
- Aktuelles – Neuerungen im Überblick
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Lernvideo macht Sie mit den wichtigsten Funktionen von DATEV Unternehmen online vertraut. Außerdem können Sie den Leistungsumfang des Programms optimal nutzen und kennen die Unterschiede in den einzelnen Bearbeitungsformen.
Der Kanzleialltag lässt es nicht immer zu, sich intensiv mit allen Programmfunktionalitäten von DATEV Unternehmen online zu beschäftigen. Dabei bergen diese ein großes Potential, bewährte Arbeitsweisen noch besser zu strukturieren. Wir zeigen Ihnen weitere effizienzsteigernde Bearbeitungsmöglichkeiten mit der Online-Plattform.
Was ist der Unterschied zwischen den Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“? Wir erläutern Ihnen die Unterschiede. Schwerpunkte des Seminars sind das Buchen digitaler Belege, die revisionssichere Ablage und die Festschreibung von Belegen. Außerdem informieren wir Sie über aktuelle Neuerungen in DATEV Unternehmen online. Viele Tipps für Ihre Arbeitsabläufe runden das Seminar ab.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Welche Bearbeitungsformen gibt es und wie unterscheiden sich diese Bearbeitungsformen?
-
Tipps zum digitalen Belegebuchen
-
Arbeiten mit Belegtypen und Belegkreisen
-
Revisionssichere Ablage und Festschreiben von Belegen
-
Automatisierungsservice Rechnungen
-
Kassenbuch online
Details
Teilnehmerkreis
Anwender von DATEV Unternehmen online in Kanzleien mit ersten Erfahrungen in der Anwendung
Fachliche Voraussetzungen
Erste praktische Erfahrungen mit DATEV Unternehmen online
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Maximilian Oblak
Organisationsberater im Geschäftsfeld Rechnungswesen der DATEV eG
Hinweis
Allgemeine Informationen
Lernvideo
Ab wann können Sie das Video ansehen?
Wenn Sie sich während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, wird Ihnen der Link für das Lernvideo angezeigt und Sie können es unmittelbar nach Abschluss der Bestellung in der DATEV Lernplattform online aufrufen. Wenn das Lernvideo noch nicht zur Verfügung steht, können Sie es vorbestellen und erhalten – sobald es verfügbar ist – eine gesonderte Benachrichtigung sowie Ihren Zugangslink.
Wo werden die Lernvideos verwaltet?
Ihre gebuchten DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform online unter: go.datev.de/leon
Der Zugang zur Plattform ist geschützt. Die Anmeldung ist möglich mit
• DATEV SmartCard
• DATEV SmartLogin
• DATEV-Benutzerkonto
Für die orts- und zeitunabhängige Nutzung der Lernvideos empfehlen wir die Anmeldung mit dem DATEV-Benutzerkonto.
Was ist ein Lernvideo
Ein Lernvideo ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Das Video steht 24 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Aktualität der Lernvideos
Die Lernvideos werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Sie sind inhaltlich auf dem aktuellen Stand. Die dargestellten Inhalte sind auch für zukünftige Programmversionen anwendbar.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)