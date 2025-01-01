Die Geschichte der Digitalisierung beginnt nicht erst mit der E-Rechnung. "Ich erinnere mich an einen 80-jährigen Mandanten, der damals als erster Belege gefaxt hat. Das war damals digital", erzählt Gerstinger schmunzelnd. "Heute nutzen die gleichen Mandanten Unternehmen online." Digitalisierung ist demnach keine Frage des Alters, sondern der Einstellung. Viele Kanzleien schrecken vor der Umstellung zurück. Gerstinger kann das nachvollziehen, sieht aber auch den Trugschluss dahinter: "Der größte Fehler ist zu denken, dass man alles auf einmal ändern muss. Wir fangen mit dem ersten Schritt an. Und der besteht darin Belege hochzuladen. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter." Dabei geht es auch um die emotionale Komponente. "Digitalisierung ist kein Projekt. Es ist eine Haltung. Wenn man das versteht, wird alles einfacher." Obwohl Gerstingers Kanzlei auch eigene E-Rechnungsberatungen anbietet, ergeben sich neue Gesprächsanlässe oft von selbst. "Im Rahmen unserer regelmäßigen Mandantengespräche sprechen wir sowieso darüber. Die E-Rechnung ist dann oft ein Thema, das ganz natürlich zur Sprache kommt."Mandanten schätzen dabei die Kompetenz ihrer Berater, gerade wenn es um technische Fragen geht. "Viele fragen: Kann ich vorkontieren? Muss ich das noch unterschreiben? Wie sicher ist das System?" Hier zeigt sich der Mehrwert digitaler Kanzleiarbeit: Prozesse werden transparenter und sicherer.