Vereinfachte Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung

Die erstellten Verkaufsbelege können direkt aus der Anwendung versendet werden und gleichzeitig werden sie Ihrer Steuerberatung bereitgestellt.

Verkaufsbelege individuell gestalten

Folgende Belegtypen stehen Ihnen zur Verfügung: Angebot, Auftragsbestätigung, Anzahlung, Lieferschein, Rechnung, Rechnungskorrektur und die Kaufmännische Gutschrift. Mit Auftragswesen next können die Belege ganz einfach in einen Folgebeleg weitergeführt werden (z. B. Lieferschein in Rechnung). Es besteht die Möglichkeit, Ihr individuelles Briefpapier und das eigene Logo zu verwenden.

Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen

Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen Sie bei der einfachen Erstellung Ihrer Belege.