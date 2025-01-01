Sie möchten Ausgangsrechnungen erstellen? Hierbei kann Sie DATEV Unternehmen online unterstützen. Mit dem Zusatzmodul Auftragswesen next erzeugen Sie Dokumente wie Angebote, Lieferscheine, Rechnungen oder Zahlungserinnerungen.
Hierbei wird die Erstellung von Verkaufsbelegen zu einem unkomplizierten und übersichtlichen Prozess, der Ihnen ermöglicht, Zeit und Ressourcen gezielt für die wesentlichen Aufgaben in Ihrem Unternehmen einzusetzen.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
DATEV Auftragswesen next ist eine Online-Anwendung, die Unternehmen bei einfachen kaufmännischen Prozessen im Bereich Verkauf unterstützt.
Sie können Ihre digitalen Verkaufsbelege erstellen und direkt aus der Anwendung heraus versenden. Auftragswesen next funktioniert auch auf einem Tablet oder Laptop und ermöglicht damit ortsunabhängiges und flexibles Arbeiten.
Nutzungsvoraussetzungen
Um DATEV Auftragswesen next nutzen zu können, muss ein Vertrag für DATEV Unternehmen online (inklusive mIDentity oder DATEV SmartLogin) und Auftragswesen next vorhanden sein.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Vereinfachte Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung
Die erstellten Verkaufsbelege können direkt aus der Anwendung versendet werden und gleichzeitig werden sie Ihrer Steuerberatung bereitgestellt.
Verkaufsbelege individuell gestalten
Folgende Belegtypen stehen Ihnen zur Verfügung: Angebot, Auftragsbestätigung, Anzahlung, Lieferschein, Rechnung, Rechnungskorrektur und die Kaufmännische Gutschrift. Mit Auftragswesen next können die Belege ganz einfach in einen Folgebeleg weitergeführt werden (z. B. Lieferschein in Rechnung). Es besteht die Möglichkeit, Ihr individuelles Briefpapier und das eigene Logo zu verwenden.
Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen
Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen unterstützen Sie bei der einfachen Erstellung Ihrer Belege.
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen.
DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Erfolgreiche Integration der E-Rechnung in Unternehmensprozesse
Unternehmen müssen seit 1. Januar 2025 in der Lage sein im B2B-Bereich E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können. DATEV Auftragswesen next unterstützt Sie beim Erstellen und Versenden von E-Rechnungen.
So funktioniert DATEV Auftragswesen next
Fachliteratur
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis.
Binden Sie Ihre Steuerberatung bei der Produktentscheidung ein
Sie haben noch keine Steuerberatungskanzlei? Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV.
Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!