Sie erhalten einen umfassenden Überblick über DATEV Auftragswesen next und lernen, wie Sie einfach und effizient Verkaufsbelege erstellen und versenden können. Das Lernvideo unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten mit DATEV Auftragswesen – von der Einrichtung der Stammdaten bis zum Erstellen einer E-Rechnung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anwendung bestellen und konfigurieren, welche Voraussetzungen Sie benötigen und was Sie beachten müssen, damit Sie DATEV Auftragswesen next ohne Einschränkungen nutzen können.

Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen:

Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Er steht Ihnen ab dem Bestelldatum für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.

Lernvideo mit Untertitel:

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.