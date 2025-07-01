DATEV Auftragswesen next - Verkaufsbelege einfach und effizient erstellen
- Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen
- Erstellen Sie einfach und effizient Verkaufsbelege
- Versenden von E-Rechnungen im Format ZUGFeRD2.x und X-Rechnung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie erhalten einen umfassenden Überblick über DATEV Auftragswesen next und lernen, wie Sie einfach und effizient Verkaufsbelege erstellen und versenden können. Das Lernvideo unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten mit DATEV Auftragswesen – von der Einrichtung der Stammdaten bis zum Erstellen einer E-Rechnung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anwendung bestellen und konfigurieren, welche Voraussetzungen Sie benötigen und was Sie beachten müssen, damit Sie DATEV Auftragswesen next ohne Einschränkungen nutzen können.
Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen:
Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Er steht Ihnen ab dem Bestelldatum für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.
Lernvideo mit Untertitel:
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Bestellung und Bestandsanlage
-
Neuanlage und Pflege von Geschäftspartnerstammdaten
-
Erstellen und Weiterführen inkl. Anzahlungen und Schlussrechnung
-
Neuanlage und Pflege von Artikelstammdaten
-
Einrichtung des Beleglayouts
-
E-Rechnung
-
Geschäftsentwicklung
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von Auftragswesen next in Unternehmen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Bei diesem Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen erhalten Sie keine digitale Begleitunterlage als PDF, da sich während der Bereitstellungsdauer die vermittelten Inhalte ändern können.
**Weiterbildungsnachweis
**Bei diesem Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen erhalten Sie keinen Weiterbildungsnachweis, da sich während der Bereitstellungsdauer von 12 Monaten die vermittelten Inhalte ändern können.
Referent
Felix Reck
Bachelor of Arts (B.A.) BWL/Dienstleistungsmanagement, Mitarbeiter der DATEV eG im Bereich Rechnungswesen
Hinweis
Allgemeine Informationen
Lernvideo
Ab wann können Sie das Video ansehen?
Wenn Sie sich während des Bestellprozesses mit Ihrer SmartCard authentifizieren, wird Ihnen der Link für das Lernvideo angezeigt und Sie können es unmittelbar nach Abschluss der Bestellung in der DATEV Lernplattform online aufrufen. Wenn das Lernvideo noch nicht zur Verfügung steht, können Sie es vorbestellen und erhalten – sobald es verfügbar ist – eine gesonderte Benachrichtigung sowie Ihren Zugangslink.
Wo werden die Lernvideos verwaltet?
Ihre gebuchten DATEV Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer Lernplattform online unter: go.datev.de/leon
Der Zugang zur Plattform ist geschützt. Die Anmeldung ist möglich mit
• DATEV SmartCard
• DATEV SmartLogin
• DATEV-Benutzerkonto
Für die orts- und zeitunabhängige Nutzung der Lernvideos empfehlen wir die Anmeldung mit dem DATEV-Benutzerkonto.
Was ist ein Lernvideo
Ein Lernvideo ist ein professionell produziertes und didaktisch aufbereitetes Video, mit dem Sie fachliche Themen im Selbstlernformat erarbeiten. Das Video steht 24 Monate zur eigenständigen Weiterbildung in der DATEV Lernplattform online bereit und kann jederzeit wiederholt werden.
Aktualität der Lernvideos
Die Lernvideos werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Sie sind inhaltlich auf dem aktuellen Stand. Die dargestellten Inhalte sind auch für zukünftige Programmversionen anwendbar.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)