Produktpräsentation online - DATEV Unternehmen online

Inhalte
Beschreibung
Die Produktpräsentation online macht Sie fit für die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater. Wir zeigen Ihnen die grundlegenden Funktionen von DATEV Unternehmen online, DATEV Belegfreigabe online (comfort) und DATEV Auftragswesen next.
DATEV Unternehmen online ist eine Plattform, die den Austausch von Daten und Belegen für die Buchführung und die Lohnabrechnung vereinfacht. In dieser Produktpräsentation online erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Module in DATEV Unternehmen online. Sie lernen die Funktionen und Vorteile der Online-Anwendung kennen. Außerdem zeigen wir Ihnen wie die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Steuerberater funktionieren kann.
Themen
-
Ausgangssituation für den Einsatz von DATEV Unternehmen online
-
Funktionsumfang im Bereich der Buchführung
-
Überblick der Nutzungsmöglichkeiten in Auftragswesen next
Details
Teilnehmerkreis
Unternehmer sowie Mitarbeiter in Unternehmen
Präsentationsfolien
Sie haben die Möglichkeit, den Foliensatz für Ihre jeweilige Veranstaltung als PDF-Dokument herunterzuladen. Informationen dazu finden Sie in der Informations-Datenbank unter der Dok.-Nr. 1035297 .
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Produktpräsentation online
Hinweis
Bitte buchen Sie den gewünschten Termin Ihrer Produktpräsentation online spätestens sechs Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn. Sie erhalten dann die Bestätigung mit den Zugangsdaten per DATEV Mitteilungen.
Kurz vor Ihrem Veranstaltungstermin erhalten Sie eine Erinnerung per E-Mail an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Seminarraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Übrigens: Bei einer Produktpräsentation online können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.