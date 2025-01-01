Haben Sie schon alle Mandantenauswertungen gedruckt? Dann noch schnell alles richtig sortiert, an den Mandanten versendet und die Kopie abgeheftet?
Mit DATEV Unternehmen online funktioniert das alles digital, mit wenig Aufwand und völlig ohne Papier.
Auswertungen erstellen
Stellen Sie Ihren Mandanten aussagekräftige Auswertungen aus der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung schnell und einfach online zur Verfügung.
Auswertungen Rechnungswesen
Für den Bereich Rechnungswesen sind unter anderem BWAs, Kontenblätter und OPOS-Listen vorbereitet.
Auswertung Kontoblatt
Auswertungen mit Kennzeichen PDF können geöffnet und gedruckt werden.
Auswertungen ohne Kennzeichen PDF sind darüber hinaus klickbar und bieten verschiedene Zusatzinformationen.