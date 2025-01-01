Haben Sie schon alle Mandantenauswertungen gedruckt? Dann noch schnell alles richtig sortiert, an den Mandanten versendet und die Kopie abgeheftet?

Mit DATEV Unternehmen online funktioniert das alles digital, mit wenig Aufwand und völlig ohne Papier.

Screenshot - Mandantenauswertungen

Auswertungen erstellen

Stellen Sie Ihren Mandanten aussagekräftige Auswertungen aus der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung schnell und einfach online zur Verfügung.

Screenshot - Mandantenauswertungen

Auswertungen Rechnungswesen

Für den Bereich Rechnungswesen sind unter anderem BWAs, Kontenblätter und OPOS-Listen vorbereitet.

Screenshot - Mandantenauswertungen

Auswertung Kontoblatt

Auswertungen mit Kennzeichen PDF können geöffnet und gedruckt werden.

Auswertungen ohne Kennzeichen PDF sind darüber hinaus klickbar und bieten verschiedene Zusatzinformationen.

Screenshot - Mandantenauswertungen

Auswertungen Personalwirtschaft

Auch für den Bereich Lohn stehen alle gängigen Auswertungen zur Verfügung.