Produktpräsentation online

Die Produktpräsentation online macht Ihre Mandanten fit für die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei. Wir zeigen die grundlegenden Funktionen von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next.

Lernvideo: Überblick speziell für Unternehmen

Ihr Mandant erhält einen Überblick über DATEV Unternehmen online, lernt die Einsatzmöglichkeiten kennen und erfährt das Wesentliche über die damit verbundenen Prozesse.

Lernvideo: DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse optimieren

Das Lernvideo zeigt Kanzleien und Mandanten, wie sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.

Lernvideo: DATEV Unternehmen online - Erste Schritte im Rechnungswesen

Ihr Mandant erfährt, wie er den Workflow im Unternehmen optimal gestaltet und im Bereich Rechnungswesen mit Ihrer Kanzlei zusammenarbeitet.

