Unsere Empfehlung
Starten Sie mit unserer Online-Tour! Leiten Sie den Link start-duo.datev.de an Ihre Mandanten weiter. In der Klick-Tour erfahren Sie und Ihr Mandant die ersten Schritte von der Aktivierung des Zugangsmediums über den ersten Einstieg in DATEV Unternehmen online bis zur Nutzung von Belege online.
Kostenlose Online-Veranstaltung
Starten Sie mit dieser kostenlosen Online-Veranstaltung. Erfahren Sie von einer Steuerberaterin, wie Kanzleien und Unternehmen von DATEV Unternehmen online profitieren.
Detaillierter Leitfaden
Bereiten Sie sich umfassend auf die digitale Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten bei Finanzbuchführung und Lohnabrechnung vor. Unser Leitfaden liefert Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen.
Produktpräsentation und Lernvideos für Ihre Mandanten
Produktpräsentation online
Die Produktpräsentation online macht Ihre Mandanten fit für die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei. Wir zeigen die grundlegenden Funktionen von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next.
Lernvideo: Überblick speziell für Unternehmen
Ihr Mandant erhält einen Überblick über DATEV Unternehmen online, lernt die Einsatzmöglichkeiten kennen und erfährt das Wesentliche über die damit verbundenen Prozesse.
Lernvideo: DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse optimieren
Das Lernvideo zeigt Kanzleien und Mandanten, wie sie die Zusammenarbeit durch die passgenaue Nutzung von DATEV Unternehmen online optimieren können.
Lernvideo: DATEV Unternehmen online - Erste Schritte im Rechnungswesen
Ihr Mandant erfährt, wie er den Workflow im Unternehmen optimal gestaltet und im Bereich Rechnungswesen mit Ihrer Kanzlei zusammenarbeitet.
Unterstützung durch Solution Partner
Sie möchten DATEV Unternehmen online zusammen mit einem starken Partner bei Ihren Mandanten einführen? Finden Sie einen DATEV Solution Partner in Ihrer Nähe.
Weitere Informationen im Hilfe-Center
Unter www.datev.de/hilfe-duo im Bereich „3. Beratung und Schulung“, finden Sie weitere Unterstützungsangebote rund um DATEV Unternehmen online.