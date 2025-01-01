DATEV Info online: DATEV Unternehmen online bei Mandanten einführen
Inhalte
Beschreibung
DATEV Unternehmen online unterstützt Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten in der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung mit einem durchgängig digitalen Prozess. Dabei sorgen schnelle Arbeitsabläufe für einen reibungslosen Datenaustausch. Informieren Sie sich, wie Kanzleien und Unternehmen von der Cloud-Anwendung profitieren.
Ihr Mandant oder Ihre Mandantin kann notwendige Daten und Belege in DATEV Unternehmen online erfassen und Ihnen digital zur Verfügung stellen. Sie arbeiten dann mit den gewohnten DATEV-Programmen und stellen anschließend Auswertungen wieder über DATEV Unternehmen online bereit. Erfahren Sie, wie Sie den Komfort und die Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten verbinden und die Bindung Ihrer Mandantinnen und Mandanten an die Kanzlei stärken können.
Themen
Finanzbuchführung und Lohnabrechnung mit DATEV Unternehmen online
Einführung von DATEV Unternehmen online bei Mandantinnen und Mandanten
Digitaler Datenaustausch mit Mandantinnen und Mandanten
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende oder Kanzleien, die digital mit Mandantinnen und Mandanten zusammenarbeiten wollen.
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Ines Scholz
Steuerberaterin
Ines Scholz ist seit 1992 in der Steuerberatung tätig, ausgebildete Betriebswirtin und seit 2001 Steuerberaterin in selbstständiger Tätigkeit. Im Fokus steht die ganzheitliche betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen von der Gründung bis zur Nachfolge. Seit 2008 berät Ines Scholz als anerkannte Fachberaterin für Unternehmensnachfolge (DStV) auch bei den regionalen Handelskammern. Die Kanzlei beschäftigt 20 Mitarbeiter und hat ihren Arbeits-schwerpunkt im Bereich digitaler Buchführung und Lohn mit Kostenrechnung und Controlling. Dabei stehen besonders die Pflege- und Gesundheitsberufe im Fokus. Besonderheit der Kanzlei ist neben der Digitalisierung und papierlosem Büro auch die gemeinsame Lernkultur: Wissensmanagement, Buchhaltungswerkstatt und Digitaler Arbeitskreis sind fest etablierte Bausteine im Kanzleialltag.
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.