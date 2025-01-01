DATEV Info online

DATEV Unternehmen online unterstützt Sie und Ihre Mandantinnen und Mandanten in der Finanzbuchführung und Lohnabrechnung mit einem durchgängig digitalen Prozess. Dabei sorgen schnelle Arbeitsabläufe für einen reibungslosen Datenaustausch. Informieren Sie sich, wie Kanzleien und Unternehmen von der Cloud-Anwendung profitieren.

Ihr Mandant oder Ihre Mandantin kann notwendige Daten und Belege in DATEV Unternehmen online erfassen und Ihnen digital zur Verfügung stellen. Sie arbeiten dann mit den gewohnten DATEV-Programmen und stellen anschließend Auswertungen wieder über DATEV Unternehmen online bereit. Erfahren Sie, wie Sie den Komfort und die Flexibilität einer Cloud mit der Sicherheit für Ihre Daten verbinden und die Bindung Ihrer Mandantinnen und Mandanten an die Kanzlei stärken können.