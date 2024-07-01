In diesem Lernvideo stellen wir Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten des DATEV-Programms Unternehmen online vor. Sie erfahren, wie Sie den Workflow in Ihrem Unternehmen optimal gestalten und im Bereich Rechnungswesen mit Ihrem Steuerberater zusammenarbeiten.

Mit DATEV Unternehmen online tauschen Unternehmen und Steuerberater Daten und Belege elektronisch aus. Zudem werden vor- und nachbereitende Tätigkeiten zur Erstellung der Buchführung optimiert. Sie lernen den Funktionsumfang von DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen kennen und erfahren, wie dieser auf Ihren Bedarf ausgerichtet werden kann.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.