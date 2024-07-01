Art.-Nr. 77887 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Unternehmen online: Funktionsumfang und erste Schritte im Rechnungswesen

Lernen Sie, wie Sie das Programm in Ihrem Unternehmen optimal einsetzen können.
  • Wie Steuerberater und Unternehmer zusammenarbeiten können
  • Möglichkeiten der Digitalisierung und Tipps zur optimalen Anwendung
  • Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“ optimal einsetzen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 07/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

In diesem Lernvideo stellen wir Ihnen verschiedene Einsatzmöglichkeiten des DATEV-Programms Unternehmen online vor. Sie erfahren, wie Sie den Workflow in Ihrem Unternehmen optimal gestalten und im Bereich Rechnungswesen mit Ihrem Steuerberater zusammenarbeiten.

Mit DATEV Unternehmen online tauschen Unternehmen und Steuerberater Daten und Belege elektronisch aus. Zudem werden vor- und nachbereitende Tätigkeiten zur Erstellung der Buchführung optimiert. Sie lernen den Funktionsumfang von DATEV Unternehmen online im Bereich Rechnungswesen kennen und erfahren, wie dieser auf Ihren Bedarf ausgerichtet werden kann.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Leistungsumfang von Unternehmen online

  • Belege digitalisieren

  • Erläuterung der verschiedenen Bearbeitungsformen „Standard“ und „Erweitert“

  • Rechnungen je Bearbeitungsform bearbeiten und bezahlen

  • Suchfunktion und Auswertungen in Unternehmen online

Details

Teilnehmerkreis

Neuanwender von DATEV Unternehmen online in Unternehmen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Daniel Struckmeyer

Daniel Struckmeyer

Mitarbeiter der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

