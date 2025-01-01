Für Ihren Start in die Digitalisierung empfehlen wir:
Workshop für das Kanzlei-Team
Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir einen interaktiven Workshop-Tag für Ihr Kanzlei-Team. Machen Sie Ihre Kanzlei bereit für die Digitalisierung.
Checkliste
Unsere Checkliste zeigt Ihnen, wie Sie Wissen in Ihrer Kanzlei aufbauen und Ihre Mitarbeiter von Anfang an einbeziehen. Darauf können Sie aufbauen und im nächsten Schritt Ihre Mandanten überzeugen.
Checkliste zum erfolgreichen Einstieg mit DATEV Unternehmen online
Weitere Informationen im Hilfe-Center
Unter www.datev.de/hilfe-duo im Bereich „3. Beratung und Schulung“, finden Sie weitere Unterstützungsangebote rund um DATEV Unternehmen online.