1. Lernvideo: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung

Erfahren Sie, wie Sie in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personal digital mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten und wie die Kanzleimitarbeiter entsprechend qualifiziert und in die praktische Umsetzung einbezogen werden können.

2. Lernvideo: Überblick zu DATEV Unternehmen online

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über DATEV Unternehmen online und sehen, wie einfach und effizient das Programm zu nutzen ist.

3. DATEV-Experte für digitale Finanzbuchführung

In aufeinander aufbauenden Modulen machen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kanzlei fit für die digitale Mandatsbearbeitung in der Finanzbuchführung.

4. Entwicklungspfad digitale Finanzbuchführung

Führen Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten digitale Prozesse in der Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online ein. Wir empfehlen dazu den 11-Schritte-Entwicklungspfad.

5. Persönliche Unterstützung

Lassen Sie sich bei Bedarf bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen online unterstützen. Unsere Experten oder Ihr DATEV Solution Partner beraten Sie gerne persönlich - vor Ort oder online.