Für Ihren Start in die Digitalisierung empfehlen wir:

1. Lernvideo: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung
Erfahren Sie, wie Sie in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personal digital mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten und wie die Kanzleimitarbeiter entsprechend qualifiziert und in die praktische Umsetzung einbezogen werden können.
2. Lernvideo: Überblick zu DATEV Unternehmen online
Sie erhalten einen umfassenden Überblick über DATEV Unternehmen online und sehen, wie einfach und effizient das Programm zu nutzen ist.
3. DATEV-Experte für digitale Finanzbuchführung
In aufeinander aufbauenden Modulen machen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kanzlei fit für die digitale Mandatsbearbeitung in der Finanzbuchführung.
4. Entwicklungspfad digitale Finanzbuchführung
Führen Sie gemeinsam mit Ihren Mandanten digitale Prozesse in der Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online ein. Wir empfehlen dazu den 11-Schritte-Entwicklungspfad.
5. Persönliche Unterstützung
Lassen Sie sich bei Bedarf bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen online unterstützen. Unsere Experten oder Ihr DATEV Solution Partner beraten Sie gerne persönlich - vor Ort oder online.

Workshop für das Kanzlei-Team

Gemeinsam mit Ihnen konzipieren wir einen interaktiven Workshop-Tag für Ihr Kanzlei-Team. Machen Sie Ihre Kanzlei bereit für die Digitalisierung.

Unsere Checkliste zeigt Ihnen, wie Sie Wissen in Ihrer Kanzlei aufbauen und Ihre Mitarbeiter von Anfang an einbeziehen. Darauf können Sie aufbauen und im nächsten Schritt Ihre Mandanten überzeugen.

Checkliste zum erfolgreichen Einstieg mit DATEV Unternehmen online

 

Unter www.datev.de/hilfe-duo im Bereich „3. Beratung und Schulung“, finden Sie weitere Unterstützungsangebote rund um DATEV Unternehmen online.