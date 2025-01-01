1. Auftaktgespräch
Lassen Sie sich Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit von Ihrem DATEV-Ansprechpartner berechnen. Das Cockpit liefert Ihnen mit den relevanten Auswertungen den aktuellen Status dafür. Nachdem Sie den Entwicklungspfad erfolgreich absolviert haben, wird im Schritt 11 die Entwicklung und der Erfolg der Digitalisierung mit Ihrem DATEV-Ansprechpartner noch einmal gemessen.
Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren DATEV-Ansprechpartner.
2. Standortbestimmung
In welchen Geschäftsfeldern oder Unternehmensbereichen weist Ihre Kanzlei gute Voraussetzungen für digitale Prozesse auf und wo liegen ungenutzte Potenziale? Mit kostenlosen Tools verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren, wo Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der „digitalen Transformation“ stehen.
3. Digitalisierung nachhaltig umsetzen
Gestalten Sie die digitale Zukunft Ihrer Kanzlei und erfahren Sie, welche Bedeutung die Digitalisierung für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei hat. Wir helfen Ihnen, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Change-Prozesse anzugehen und den digitalen Wandel umzusetzen.
4. Chancen der Digitalisierung nutzen
Das Lernvideo zeigt Ihnen kompakt und praxisnah auf, wie Sie die Digitalisierung in der Finanzbuchführung nutzen, um daraus Mehrwerte für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten. Bestellen Sie gleich über den DATEV-Shop!
5. Kanzleiprozesse optimieren
Die DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Finanzbuchführung.
Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.
6. Digitales Belegbuchen
Nach dem Präsenzseminar kennen Sie den kompletten Ablauf des digitalen Belegbuchens mit den Programmen: vom Einrichten der Stammdaten und dem Scannen von Belegen über das Buchen bis hin zum digitalen Versand der Auswertungen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über die alternativen Vorgehensweisen bei einzelnen Prozessschritten. Buchen Sie dieses Seminar gleich im DATEV-Shop!
7. Prozesse in DATEV Unternehmen online verstehen
Nachdem Sie in dem Präsenzseminar das Zusammenspiel von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und DATEV Unternehmen online kennengelernt haben, erhalten Sie über die folgenden Lernvideos vertiefendes Wissen zu DATEV Unternehmen online:
8. Erste Schritte mit DATEV Unternehmen online: Einstieg, Bestellen, Einrichten
Starten Sie mit der Praxisphase. Stellen Sie Ihre ersten Mandanten um. Lernen Sie, welche Schritte Sie zur Nutzung von DATEV Unternehmen online in der Kanzlei und bei Ihren Mandanten gehen müssen. Wir empfehlen Ihnen hierzu folgendes Lernvideo:
Weitere Unterstützung erhalten Sie im Hilfe-Center:
9. Persönliche Unterstützung
Falls Sie persönliche Unterstützung bei der Einrichtung von DATEV Unternehmen online benötigen, sprechen Sie uns oder Ihren DATEV-System-Partner bitte an. Wir helfen Ihnen bei den vorbereitenden Tätigkeiten in Ihrer Kanzlei und bei der Inbetriebnahme von DATEV Unternehmen online bei Ihren Mandanten. Wir beraten Sie vor Ort oder auch online persönlich. Suchen Sie sich je nach Wunsch das passende Angebot für Sie aus:
- Beratung vor Ort : Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online - Einstiegsberatung
- Beratung online : Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online - Einstiegsberatung online
- DATEV-Partner für Beratung und IT : Mithilfe der von DATEV qualifizierten und zertifizierten Partnern begleiten wir Sie auf Ihrem Weg in die Digitalisierung
10. Unternehmensprozesse aus der Praxis optimieren
Sie haben erste Erfahrungen in der digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten gemacht. Mit diesem Präsenzseminar lernen Sie diese Prozesse zu optimieren und wie Sie mit Ihrem Mandanten eine Roadmap entwickeln, um die Zusammenarbeit wertschöpfend anzupassen und zu digitalisieren. Lernen Sie, wie Sie den Leistungsumfang von DATEV Unternehmen online passgenau nutzen.
11. Weiteres Vorgehen besprechen
Sie haben verschiedene Maßnahmen durchlaufen. Lassen Sie erneut Ihren individuellen Digitalisierungsgrad über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen. Wir werten Ihre Ergebnisse aus und stellen Ihnen einen individuellen Ergebnisbericht zur Verfügung. So sehen Sie, wie sich der Digitalisierungsgrad in Ihrer Kanzlei im Vergleich zu vorher entwickelt hat.
Bitte wenden Sie sich an Ihren DATEV-Ansprechpartner.