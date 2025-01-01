Sie haben bereits die ersten Mandanten auf DATEV Unternehmen online umgestellt oder sind kurz vor der Umstellung?

Dann gilt es die Prozesskette einmal unter die Lupe zu nehmen und dabei vor- und nachgelagerte Prozessschritte aufeinander abzustimmen - und das am besten automatisiert. In einer Zeit, in der Fachkräftemangel zur Herausforderung wird, bieten Ansätze ihrer Berufskolleginnen und Berufskollegen die Möglichkeit, wertvolle Kapazitäten Ihrer Sachbearbeiter freizusetzen.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum