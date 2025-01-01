Willkommen bei der digitalen Kanzleientwicklung in der Finanzbuchführung!
Um gemeinsam mit Ihren Mandanten digitale Prozesse in der Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online einzuführen, empfehlen wir den 11 Schritte-Entwicklungspfad. Dieser besteht aus verschiedenen Lern- und Beratungsmodulen, mit deren Hilfe wir Ihre Kanzlei und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Umsetzung begleiten.
Dieser Entwicklungspfad ist Teil des Programms startdigital.
Alle Schritte buchen Sie einzeln und unabhängig voneinander, sodass Sie Ihren Weg flexibel und individuell gestalten können. Die Entscheidung, welche Schritte Sie wann und in welcher Reihenfolge absolvieren, liegt bei Ihnen. Wir empfehlen Ihnen die dargestellte Reihenfolge.
TIPP: Falls Sie alternativ einen persönlichen Digitalisierungscoach von DATEV wünschen, dann empfehlen wir Ihnen das „Fitnessprogramm Rechnungswesen “
Mit Wissen von DATEV erfolgreich in die digitale Finanzbuchführung einsteigen.
