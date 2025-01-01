Sie möchten wissen, welchen organisationalen Reifegrad Ihre Kanzlei erreicht hat und welche Maßnahmen Sie mit Blick auf die digitale Kanzleientwicklung weiter voranbringen? Verschaffen Sie sich mit dem kostenfreien DATEV ReifegradCheck einen Überblick über die unternehmerischen Handlungsfelder in Ihrer Kanzlei:



Ergebnisbericht

Strategie und Innovation

Kunde und MarktTechnologie und Prozesse

Mitarbeitende und Kultur

Der DATEV ReifegradCheck beginnt mit einem Onlinefragebogen. Als Ergebnis erhalten Sie Ihre individuelle Standortbestimmung – die ideale Basis, um Ihren Fahrplan zur digitalen Kanzleientwicklung aufzubauen. Starten Sie jetzt in Ihre digitale Zukunft!