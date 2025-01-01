Sie möchten wissen, welchen organisationalen Reifegrad Ihre Kanzlei erreicht hat und welche Maßnahmen Sie mit Blick auf die digitale Kanzleientwicklung weiter voranbringen? Verschaffen Sie sich mit dem kostenfreien DATEV ReifegradCheck einen Überblick über die unternehmerischen Handlungsfelder in Ihrer Kanzlei:
- Ergebnisbericht
- Strategie und Innovation
- Kunde und MarktTechnologie und Prozesse
- Mitarbeitende und Kultur
Der DATEV ReifegradCheck beginnt mit einem Onlinefragebogen. Als Ergebnis erhalten Sie Ihre individuelle Standortbestimmung – die ideale Basis, um Ihren Fahrplan zur digitalen Kanzleientwicklung aufzubauen. Starten Sie jetzt in Ihre digitale Zukunft!
Der ReifegradCheck für die Kanzleileitung im Video erklärt
Ablauf
- Wenn Sie den DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung durchführen möchten, kontaktieren Sie Ihren kundenverantwortlichen DATEV-Mitarbeiter. Geben Sie gerne direkt an, wann der Befragungszeitraum von zwei Wochen starten soll.
- Sie erhalten per E-Mail einen Link zum Fragebogen sowie Details zur Umfrage. Leiten Sie den Link gerne an Geschäftsleitungsmitglieder weiter.
- Sobald der Befragungszeitraum beendet ist, werden Ihre Ergebnisse ausgewertet und grafisch in einem individuellen Bericht für Sie aufbereitet.
- Im Anschluss vereinbart Ihr kundenverantwortlicher DATEV-Mitarbeiter einen Termin zur Ergebnisbesprechung, um mit Ihnen gemeinsam direkte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
Kundenstimme
-
Der DATEV ReifegradCheck bietet einen sehr guten Überblick sowohl über strategische als auch operative Handlungsfelder! Wir konnten genau erkennen, wo wir bereits auf Kurs sind und wo wir noch gegensteuern müssen. Gemeinsam mit unserem Kundenverantwortlichen haben wir unseren Handlungsplan daraus abgeleitet. Wir empfehlen den DATEV ReifegradCheck unbedingt weiter!
Bernhard Bröhl
pbpartners Pelzer Broehl Partnerschaft mbB, Bonn
Noch Fragen?
Bitte wenden Sie sich an Ihren DATEV-Ansprechpartner oder Ihre DATEV-Ansprechpartnerin.