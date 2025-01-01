Wie starte ich?

Für einen 360-Grad-Blick auf die Kanzlei, sind alle Perspektiven relevant. Die Perspektive der Mitarbeitenden und die der Mandantinnen und Mandanten. In diesem Video geben Ihnen kundenverantwortliche Mitarbeitende der DATEV einen Überblick:
DATEV Digitalisierungs-Cockpit

Sie erhalten einen schnellen und einfachen Überblick zum Status quo der digitalen Transformation Ihrer Kanzlei basierend auf Kennzahlen aus den DATEV-Programmen. 


Das erwartet Sie:

  • Kostenlose Ist-Analyse zum Digitalisierungsgrad Ihrer Kanzlei   
  • Datenbasierte Auswertung aus den Programmen Eigenorganisation, Rechnungswesen und Personalwirtschaft.
  • Gemeinsame Interpretation der Kennzahlen und Vereinbarung von konkreten Maßnahmen im Gespräch mit Ihrem DATEV Kundenbetreuer
Mehr erfahren
DATEV Digi-Check für Kanzleimitarbeiter

Wir befragen Ihre Mitarbeitenden mit Hilfe eines Online-Fragebogens.  


Das erwartet Sie:

  • Sie erhalten einen Eindruck, wie Ihr Team zu Digitalisierung steht, wo es Chancen & Risiken vermutet und wie es mitgestalten will.
  • Sie erhalten eine grafische Auswertung mit individuellem Ergebnisbericht   Häkchen mit einfarbiger Füllung, BildHäkchen mit einfarbiger Füllung, BildMit dem Standortvergleich vergleichen Sie die Ergebnisse Ihrer Kanzleistandorte – untereinander oder mit anderen Kanzleien 
  • Gemeinsame Interpretation und Vereinbarung von konkreten Maßnahmen im Gespräch mit Ihrem DATEV Kundenbetreuer
Mehr erfahren
DATEV ReifegradCheck für die Kanzleileitung

Sie möchten wissen, welchen organisationalen Reifegrad Ihre Kanzlei erreicht hat und welche Maßnahmen Sie mit Blick auf die digitale Kanzleientwicklung weiter voranbringen?  

 

Das erwartet Sie:

  • Verschaffen Sie sich mit dem kostenfreien DATEV ReifegradCheck einen Überblick über die unternehmerischen Handlungsfelder in Ihrer Kanzlei 
  • Ermittlung des Reifegrads unkompliziert über einen Online-Fragebogen  
  • Sie erhalten eine grafische Auswertung mit individuellem Ergebnisbericht 
  • Gemeinsame Interpretation und Vereinbarung von konkreten Maßnahmen im Gespräch mit Ihrem DATEV Kundenbetreuer 
Mehr erfahren
ISWL Mandantenanalyse

Mit der ISWL Mandantenanalyse erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug zur ganzheitlichen Betrachtung Ihrer Mandatsprozesse – geschäftsfeldübergreifend und datenbasiert. Die Analyse liefert fundierte Einblicke in den Digitalisierungsgrad und die Effizienz Ihrer Mandatsbearbeitung. 

 

Das erwartet Sie:

  • Übersichtliche Analyse Ihrer Mandatsprozesse auf Basis klarer Kennzahlen 
  • Einfache Identifikation von Optimierungspotenzialen bei einzelnen Mandaten 
  • Transparente Darstellung des Digitalisierungsgrads pro Mandat 
  • Grundlage für strategische Entscheidungen und gezielte Prozessverbesserungen 
Mehr erfahren