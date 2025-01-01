Werfen Sie einen Blick auf einige ausgewählte Ergebnisse

57 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen in der Digitalisierung ausschließlich eine Chance für ihre Arbeit und rund 38 Prozent sehen einen Handlungsbedarf bei digitalen Buchführungsprozessen. Weitere interessante Insights finden Sie in der Übersicht.

Auszug Online-Fragebogen

DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter

So funktioniert’s 

  • Online-Fragebogen: Ihre Mitarbeitenden geben Einblick in ihre tägliche Arbeit und ihre Haltung zur Digitalisierung. Sie erhalten ein ehrliches Stimmungsbild und wertvolle Impulse für Ihre Führungsentscheidungen.
  • Ergebnisbericht & Austausch: Die Antworten werden ausgewertet und in einem anschaulichen Bericht gebündelt. Ihr DATEV-Ansprechpartner bespricht mit Ihnen Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen. 


Warum wichtig für die DATEV-Cloud 

  • Prozesse cloudtauglich machen: Erkennen, wo Sie mit kleinen Anpassungen große Fortschritte erzielen können
  • Mitarbeitende mitnehmen: Verwandeln Sie Unsicherheit in Engagement – indem Sie Ihre Mitarbeitenden frühzeitig einbeziehen und gezielt unterstützen
  • Quick Wins umsetzen: priorisierte Maßnahmen für schnellen Fortschritt

Ihre Vorteile auf einen Blick

Transparenter Ist-Stand der Cloud-Bereitschaft ihrer Kanzleimitarbeitenden und gezielte Entwicklungspotenziale in Prozessen und Teamstruktur
Strukturierte Vorbereitung statt Bauchgefühl
Praxisnahe Empfehlungen und feste Begleitung durch DATEV

Kundenstimme

    Die Idee ist sehr gut, weil Themen angesprochen werden, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die man im Anschluss gemeinsam vertiefen kann. Wir haben einige Denkanstöße bekommen, die wir zukünftig berücksichtigen. Die Kanzleientwicklung ist damit sichergestellt und wir wollen den DigiCheck auf jeden Fall spätestens alle 2 Jahre - eher jährlich wiederholen. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset.

    Maik Grünewald
    Grünewald & Laukmanis Steuerberater PartG mbB

Interesse?

Dann bestellen Sie den DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter im Shop.

