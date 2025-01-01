DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter

Der DATEV DigiCheck verschafft Ihnen eine klare Standortbestimmung für Ihre digitale Kanzleientwicklung – und hilft, Ihr Team auf dem Weg in die DATEV-Cloud mitzunehmen.

Sie erkennen, welche Prozesse bereits cloudfähig sind, wo noch Anpassungsbedarf besteht und welche nächsten Schritte Ihre Migration beschleunigen.

