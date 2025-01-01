Werfen Sie einen Blick auf einige ausgewählte Ergebnisse
57 Prozent der befragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen in der Digitalisierung ausschließlich eine Chance für ihre Arbeit und rund 38 Prozent sehen einen Handlungsbedarf bei digitalen Buchführungsprozessen. Weitere interessante Insights finden Sie in der Übersicht.
DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter
So funktioniert’s
- Online-Fragebogen: Ihre Mitarbeitenden geben Einblick in ihre tägliche Arbeit und ihre Haltung zur Digitalisierung. Sie erhalten ein ehrliches Stimmungsbild und wertvolle Impulse für Ihre Führungsentscheidungen.
- Ergebnisbericht & Austausch: Die Antworten werden ausgewertet und in einem anschaulichen Bericht gebündelt. Ihr DATEV-Ansprechpartner bespricht mit Ihnen Ergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen.
Warum wichtig für die DATEV-Cloud
- Prozesse cloudtauglich machen: Erkennen, wo Sie mit kleinen Anpassungen große Fortschritte erzielen können
- Mitarbeitende mitnehmen: Verwandeln Sie Unsicherheit in Engagement – indem Sie Ihre Mitarbeitenden frühzeitig einbeziehen und gezielt unterstützen
- Quick Wins umsetzen: priorisierte Maßnahmen für schnellen Fortschritt
Kundenstimme
Die Idee ist sehr gut, weil Themen angesprochen werden, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, die man im Anschluss gemeinsam vertiefen kann. Wir haben einige Denkanstöße bekommen, die wir zukünftig berücksichtigen. Die Kanzleientwicklung ist damit sichergestellt und wir wollen den DigiCheck auf jeden Fall spätestens alle 2 Jahre - eher jährlich wiederholen. Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Asset.
Maik Grünewald
Grünewald & Laukmanis Steuerberater PartG mbB