DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter
- Realistische und detaillierte Einschätzung des Digitalisierungsgrads Ihrer Kanzlei
- Besserer Einblick und Verständnis für Ihre Mitarbeiter und deren Arbeitsweise
- Identifizieren Sie Handlungsfelder und nutzen Sie diese mithilfe Ihrer Mitarbeiter
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie beschäftigen sich bereits mit dem Thema Digitalisierung in Ihrer Kanzlei, sind sich aber nicht sicher, wo Sie gerade stehen und an welchen Stellen Sie sinnvollerweise ansetzen sollten?
Dann verschaffen Sie sich mit unserem kostenfreien DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter einen schnellen Überblick über Ihre Kanzlei. Denn Ihre Mitarbeiter sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Ihre digitale Kanzleientwicklung.
Mit unserem Online-Fragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen Sie in Erfahrung, in welchen Geschäftsfeldern die Voraussetzungen für digitale Prozesse bereits gut sind und identifizieren mithilfe Ihrer Mitarbeiter die Bereiche, in denen noch ungenutzte Potenziale liegen. Außerdem erfahren Sie, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Thema Digitalisierung grundsätzlich gegenüberstehen, wo diese Chancen und Risiken vermuten und wie sie die digitale Kanzleientwicklung mitgestalten möchten.
Inhalte
-
Ihr kundenverantwortlicher Mitarbeiter der DATEV bespricht mit Ihnen zunächst die Grundlagen, z. B. wann Sie die Befragung durchführen möchten.
-
Per E-Mail erhalten Sie Details zur Umfrage, in der unter anderem ein Musteranschreiben inklusive Link zum Fragebogen enthalten ist. Diesen können Sie an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen.
-
Sobald der Befragungszeitraum beendet ist, werden Ihre Ergebnisse ausgewertet und grafisch in einem individuellen Ergebnisbericht für Sie aufbereitet.
-
Diesen Ergebnisbericht und die daraus resultierenden Handlungsempfehlungen bespricht Ihr kundenverantwortlicher Mitarbeiter der DATEV mit Ihnen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren kundenverantwortlichen Mitarbeiter der DATEV.