Sie beschäftigen sich bereits mit dem Thema Digitalisierung in Ihrer Kanzlei, sind sich aber nicht sicher, wo Sie gerade stehen und an welchen Stellen Sie sinnvollerweise ansetzen sollten?

Dann verschaffen Sie sich mit unserem kostenfreien DATEV DigiCheck für Kanzleimitarbeiter einen schnellen Überblick über Ihre Kanzlei. Denn Ihre Mitarbeiter sind wesentliche Erfolgsfaktoren für Ihre digitale Kanzleientwicklung.

Mit unserem Online-Fragebogen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen Sie in Erfahrung, in welchen Geschäftsfeldern die Voraussetzungen für digitale Prozesse bereits gut sind und identifizieren mithilfe Ihrer Mitarbeiter die Bereiche, in denen noch ungenutzte Potenziale liegen. Außerdem erfahren Sie, wie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Thema Digitalisierung grundsätzlich gegenüberstehen, wo diese Chancen und Risiken vermuten und wie sie die digitale Kanzleientwicklung mitgestalten möchten.