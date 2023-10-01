DATEV Unternehmen online: Strategischer Einstieg in die Digitalisierung zwischen Kanzlei und Mandant
- Strategische Entscheidung für die Digitalisierung der Mandate mit DATEV Unternehmen online
- Geeignete Mandanten für die Digitalisierung anhand eines klaren Kriterienkatalogs auswählen
- Mitarbeiter in der Kanzlei und bei Mandanten einbeziehen und qualifizieren
Sie erfahren, wie Sie in Ihrer Kanzlei die digitalen Prozesse mit Ihren Mandanten in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft erfolgreich gestalten. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Mitarbeiter für diese neuen Aufgaben qualifizieren und in die praktische Umsetzung miteinbeziehen.
Der Einstieg in die Digitalisierung ist ein strategisches Projekt, das die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei sichert. Mit durchgängig digitalen Prozessen im Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und schaffen neue Chancen für Ihre Kanzlei. Die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online unterstützt Sie und Ihre Mandanten dabei. Erfahren Sie in diesem Lernvideo, wie wichtig es ist, mit einer Strategie in die Digitalisierung einzusteigen und wie Sie Mandatsbeziehungen mit DATEV Unternehmen online erfolgreich digitalisieren können. Worauf müssen Sie bereits bei der Auswahl von geeigneten Mandanten achten, wie qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter für die neuen Aufgaben und beziehen sie in das Projekt mit ein. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie DATEV Sie mit passenden Tools beim Einstieg in die Digitalisierung unterstützt.
-
Der Einstieg Ihrer Kanzlei in die Digitalisierung mit DATEV Unternehmen online
-
Strategie entwickeln
-
Mitarbeiter in der Kanzlei und beim Mandanten ausbilden und qualifizieren
-
Digitalisierung im Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft zur Vereinfachung von Prozessen zwischen Kanzlei und Mandant
-
Geeignete Mandanten anhand eines Kriterienkatalogs auswählen
-
-
Kennenlernen unterstützender Tools zur Digitalisierung der Prozesse zwischen Kanzlei und Mandant
-
Kennenlernen der Unterstützungsangebote bei der praktischen Umsetzung
**Teilnehmerkreis
**Kanzleiinhaber und -führungskräfte
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Maximilian Oblak
Organisationsberater im Geschäftsfeld Rechnungswesen der DATEV eG
