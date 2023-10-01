Sie erfahren, wie Sie in Ihrer Kanzlei die digitalen Prozesse mit Ihren Mandanten in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft erfolgreich gestalten. Zudem zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Mitarbeiter für diese neuen Aufgaben qualifizieren und in die praktische Umsetzung miteinbeziehen.

Der Einstieg in die Digitalisierung ist ein strategisches Projekt, das die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei sichert. Mit durchgängig digitalen Prozessen im Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft erleichtern Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und schaffen neue Chancen für Ihre Kanzlei. Die Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online unterstützt Sie und Ihre Mandanten dabei. Erfahren Sie in diesem Lernvideo, wie wichtig es ist, mit einer Strategie in die Digitalisierung einzusteigen und wie Sie Mandatsbeziehungen mit DATEV Unternehmen online erfolgreich digitalisieren können. Worauf müssen Sie bereits bei der Auswahl von geeigneten Mandanten achten, wie qualifizieren Sie Ihre Mitarbeiter für die neuen Aufgaben und beziehen sie in das Projekt mit ein. Wir zeigen Ihnen außerdem, wie DATEV Sie mit passenden Tools beim Einstieg in die Digitalisierung unterstützt.