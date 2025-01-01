Art.-Nr. 79006 |
Beratungspaket
Art.-Nr. 79005 |
Kurzberatung online

DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online

Sichern Sie nachhaltig Effizienz und Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe in der Finanzbuchführung.
  • Analyse der Kernprozesse in der Finanzbuchführung
  • Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
  • Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Ziel ca. 5 Std.

Inhalte

Beschreibung

Die DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Finanzbuchführung.

Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Vebesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.

Inhalte

Mögliche Beratungsthemen

  • Analyse

    • Prüfung von genutzten und ungenutzten Programmfunktionen in der Finanzbuchführung auf Mandantenebene

    • Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen zum Rechnungswesen

    • Verbesserungspotenziale ermitteln und dokumentieren

    • Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung

  • Beratung und Schulung

    • Die wichtigsten Themen des Maßnahmenplans priorisiert umsetzen

    • Digitalisierungsgrad erhöhen

  • Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen vertiefen und Fragen klären

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fachliche Voraussetzungen
Für die Beratung wird das Ergebnis der ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) benötigt. D.h. die ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) muss vor dem ersten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Mit diesem Tool erhalten Sie eine Auswertung, die Ihnen einen Überlick über die verschiedenen Rechnungswesen-Funktionen gibt und wichtig für das Analyse-Gepräch ist.

Die ISWL-Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen online kostenlos.

Dauer
3 Online-Termine

  • Analyse: 1 Stunde
  • Beratung: 2,5 Stunden
  • Review: 1 Stunde
  • Vor- und Nachbereitung: 0,5 Stunden

Produktvergleich

Funktion Rechnungswesen online
  Rechnungswesen plus
Allgemeine Informationen
   
Beratungsform
 online   hybrid
Online-Analyse in Stunden
 1   2,5
Präsenz-Beratung in Stunden
   7
Online-Beratung in Stunden
 2,5  
Online-Review Nr. 1 in Stunden
 1   1,5
Online-Review Nr. 2 in Stunden
   1,5
Kostenfreie Zusatzleistungen
   
ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (20,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
Themenschwerpunkte
   
Fibu-Prozesse
  
Digitalisierung/Automatisierung
  
Schnittstellen
  
Anlagenbuchführung
  
Jahresabschlussprozesse
  
Buchungssatz pro Stunde
  

Preise

Art.-Nr. 79005 | Kurzberatung online

DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online

Sichern Sie nachhaltig Effizienz und Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe in der Finanzbuchführung.
Jetzt bestellen