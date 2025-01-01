DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online
- Analyse der Kernprozesse in der Finanzbuchführung
- Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
- Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen online unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in der Finanzbuchführung.
Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie Ihr DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Vebesserungspotenziale. Das heißt, Sie arbeiten gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe nachhaltig zu sichern.
Mögliche Beratungsthemen
Analyse
Prüfung von genutzten und ungenutzten Programmfunktionen in der Finanzbuchführung auf Mandantenebene
Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen zum Rechnungswesen
Verbesserungspotenziale ermitteln und dokumentieren
Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung
Beratung und Schulung
Die wichtigsten Themen des Maßnahmenplans priorisiert umsetzen
Digitalisierungsgrad erhöhen
Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen vertiefen und Fragen klären
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Für die Beratung wird das Ergebnis der ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) benötigt. D.h. die ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) muss vor dem ersten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Mit diesem Tool erhalten Sie eine Auswertung, die Ihnen einen Überlick über die verschiedenen Rechnungswesen-Funktionen gibt und wichtig für das Analyse-Gepräch ist.
Die ISWL-Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen online kostenlos.
Dauer
3 Online-Termine
- Analyse: 1 Stunde
- Beratung: 2,5 Stunden
- Review: 1 Stunde
- Vor- und Nachbereitung: 0,5 Stunden
Produktvergleich
|Funktion
|
Rechnungswesen online
|
Rechnungswesen plus
|
Allgemeine Informationen
|
Beratungsform
|online
|hybrid
|
Online-Analyse in Stunden
|1
|2,5
|
Präsenz-Beratung in Stunden
|✗
|7
|
Online-Beratung in Stunden
|2,5
|✗
|
Online-Review Nr. 1 in Stunden
|1
|1,5
|
Online-Review Nr. 2 in Stunden
|✗
|1,5
|
Kostenfreie Zusatzleistungen
|
ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (20,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✓
|✓
|
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✗
|✓
|
Themenschwerpunkte
|
Fibu-Prozesse
|✓
|✓
|
Digitalisierung/Automatisierung
|✓
|✓
|
Schnittstellen
|✓
|✓
|
Anlagenbuchführung
|✗
|✓
|
Jahresabschlussprozesse
|✗
|✓
|
Buchungssatz pro Stunde
|✗
|✓