Art.-Nr. 79006 |
Beratungspaket
Art.-Nr. 79005 |
Kurzberatung online

DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus

Sichern Sie nachhaltig Effizienz und Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe in der Finanzbuchführung, im Jahresabschluss und in der unterjährigen Beratung.
  • Analyse der Kernprozesse in der Finanzbuchführung, im Jahresabschluss und in der unterjährigen Beratung
  • Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
  • Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Beratungspaket
Dauer ca. 2 Tage

Inhalte

Beschreibung

Die DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in den Bereichen Finanzbuchführung, Jahresabschluss und unterjähriger Beratung.

Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In einem Präsenztermin und zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie der DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. So arbeiten Sie gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzlei-Abläufen nachhaltig zu sichern.

Inhalte

Mögliche Beratungsthemen

  • Analyse

    • Prüfung von genutzten und ungenutzten Programmfunktionen auf Mandantenebene für die Kernbereiche in Finanzbuchführung, Jahresabschluss und unterjähriger Beratung

    • Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen zum Rechnungswesen

    • Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale

    • Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung

  • Beratung und Schulung

    • Auf Grundlage des Maßnahmenplans erfolgt eine priorisierte Umsetzung der wichtigsten Themen

    • Erhöhung des Digitalisierungsgrades

  • Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen werden über einige Termine vertieft und Fragen geklärt.

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fachliche Voraussetzungen
Für die Beratung werden die Ergebnisse der Tools ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) und ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) benötigt.

Bitte treffen Sie vor dem ersten Beratungstermin folgende Vorbereitung:

  • Die ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) muss vor dem ersten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Mit diesem Tool erhalten Sie eine Auswertung, die Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Rechnungswesen-Funktionen gibt und wichtig für das Analyse-Gepräch ist. Die ISWL-Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen plus kostenlos.

Bitte treffen Sie vor dem zweiten Beratungstermin folgende Vorbereitung:

  • Die ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) muss vor dem zweiten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Dieses Tool ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen plus kostenlos.

Dauer

1 Tag Online + 1 Tag vor Ort

  • Online-Analyse: 2,5 Stunden
  • Beratung vor Ort: 7 Stunden
  • Online-Review 1: 1,5 Stunden
  • Online-Review 2: 1,5 Stunden
  • Vor- und Nachbereitung: 1,5 Stunden

Produktvergleich

Funktion Rechnungswesen online
  Rechnungswesen plus
Allgemeine Informationen
   
Beratungsform
 online   hybrid
Online-Analyse in Stunden
 1   2,5
Präsenz-Beratung in Stunden
   7
Online-Beratung in Stunden
 2,5  
Online-Review Nr. 1 in Stunden
 1   1,5
Online-Review Nr. 2 in Stunden
   1,5
Kostenfreie Zusatzleistungen
   
ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (20,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
  
Themenschwerpunkte
   
Fibu-Prozesse
  
Digitalisierung/Automatisierung
  
Schnittstellen
  
Anlagenbuchführung
  
Jahresabschlussprozesse
  
Buchungssatz pro Stunde
  

Preise

Art.-Nr. 79006 | Beratungspaket

DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus

Sichern Sie nachhaltig Effizienz und Qualität Ihrer Kanzlei-Abläufe in der Finanzbuchführung, im Jahresabschluss und in der unterjährigen Beratung.
Jetzt bestellen