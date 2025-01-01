DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus
- Analyse der Kernprozesse in der Finanzbuchführung, im Jahresabschluss und in der unterjährigen Beratung
- Aufdecken von individuellen Optimierungspotenzialen
- Nachhaltige Absicherung von Effizienz und Qualität
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die DATEV EQ-Beratung Rechnungswesen plus unterstützt Sie bei der Effizienzsteigerung Ihrer Kernaufgaben. Ein DATEV-Spezialist analysiert datenbasiert den aktuellen Stand Ihrer derzeitigen Prozesse, den Softwareeinsatz und dessen Funktionen in den Bereichen Finanzbuchführung, Jahresabschluss und unterjähriger Beratung.
Ermittelte Verbesserungspotenziale werden dokumentiert und für Sie aufbereitet. In einem Präsenztermin und zwei weiteren Online-Terminen unterstützt Sie der DATEV-Berater bei der Umsetzung Ihrer Verbesserungspotenziale. So arbeiten Sie gemeinsam daran, die Effizienz in Ihren Kernaufgaben zu verbessern und die Qualität in Ihren Kanzlei-Abläufen nachhaltig zu sichern.
Inhalte
Mögliche Beratungsthemen
-
Analyse
-
Prüfung von genutzten und ungenutzten Programmfunktionen auf Mandantenebene für die Kernbereiche in Finanzbuchführung, Jahresabschluss und unterjähriger Beratung
-
Analyse der Prozesse in Ihren Kanzlei-Abläufen zum Rechnungswesen
-
Ermittlung und Dokumentation Ihrer Verbesserungspotenziale
-
Empfehlung weiterer Schritte zur Umsetzung
-
-
Beratung und Schulung
-
Auf Grundlage des Maßnahmenplans erfolgt eine priorisierte Umsetzung der wichtigsten Themen
-
Erhöhung des Digitalisierungsgrades
-
-
Nachhaltigkeit: Gelerntes, veränderte Prozesse und Funktionen werden über einige Termine vertieft und Fragen geklärt.
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fachliche Voraussetzungen
Für die Beratung werden die Ergebnisse der Tools ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) und ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) benötigt.
Bitte treffen Sie vor dem ersten Beratungstermin folgende Vorbereitung:
- Die ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) muss vor dem ersten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Mit diesem Tool erhalten Sie eine Auswertung, die Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Rechnungswesen-Funktionen gibt und wichtig für das Analyse-Gepräch ist. Die ISWL-Mandantenanalyse Rechnungswesen (Art.-Nr. 46393) ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen plus kostenlos.
Bitte treffen Sie vor dem zweiten Beratungstermin folgende Vorbereitung:
- Die ISWL Mandantenanalyse classic (Art.-Nr. 42550) muss vor dem zweiten Beratungstermin installiert sein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur Installation. Dieses Tool ist innerhalb der EQ-Beratung Rechnungswesen plus kostenlos.
Dauer
1 Tag Online + 1 Tag vor Ort
- Online-Analyse: 2,5 Stunden
- Beratung vor Ort: 7 Stunden
- Online-Review 1: 1,5 Stunden
- Online-Review 2: 1,5 Stunden
- Vor- und Nachbereitung: 1,5 Stunden
Produktvergleich
|Funktion
|
Rechnungswesen online
|
Rechnungswesen plus
|
Allgemeine Informationen
|
Beratungsform
|online
|hybrid
|
Online-Analyse in Stunden
|1
|2,5
|
Präsenz-Beratung in Stunden
|✗
|7
|
Online-Beratung in Stunden
|2,5
|✗
|
Online-Review Nr. 1 in Stunden
|1
|1,5
|
Online-Review Nr. 2 in Stunden
|✗
|1,5
|
Kostenfreie Zusatzleistungen
|
ISWL Mandantenanalyse Rechnungswesen (20,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✓
|✓
|
ISWL Mandantenanalyse classic (59,00 Euro/pro Monat) für 6 Monate
|✗
|✓
|
Themenschwerpunkte
|
Fibu-Prozesse
|✓
|✓
|
Digitalisierung/Automatisierung
|✓
|✓
|
Schnittstellen
|✓
|✓
|
Anlagenbuchführung
|✗
|✓
|
Jahresabschlussprozesse
|✗
|✓
|
Buchungssatz pro Stunde
|✗
|✓