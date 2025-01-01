DATEV ISWL Mandantenanalyse classic

Die Cloud-Anwendung DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt bei der geschäftsfeldübergreifenden Analyse und optimiert so die Prozesse zur Mandatsbearbeitung.

Auf einfache Art und Weise lässt sich prüfen, wie digital und effizient die Mandate betreut und bearbeitet werden.

Über die lokale Programmkomponente DATEV ISWL Mandantenanalyse Datentransfer können Daten der DATEV-Anwendungen zur Finanzbuchführung, Personalwirtschaft, Steuern und Eigenorganisation erhoben und an das DATEV-Rechenzentrum gesendet werden. Hierbei lassen sich je Monat die Daten von bis zu 1500 Mandanten speichern und verarbeiten.

Auf Basis dieser Daten berechnet die Cloud-Anwendung DATEV ISWL Mandantenanalyse die Kennzahlen, die insbesondere den Digitalisierungsgrad der Prozesse bewerten. Die jeweiligen Kennzahlen werden in der Leistungsbeschreibung näher erläutert, ihr Umfang wird laufend erweitert.

Die Kennzahlen und deren Entwicklung lassen sich je Mandant analysieren, was Potentiale für Verbesserungen sichtbar macht. Inwieweit gesetzte Ziele erreicht wurden, lässt sich im Laufe der Zeit verfolgen und die Wirksamkeit von Maßnahmen stetig prüfen.

Hinweis: Für eine Einrichtung des Programms können Sie hier einen Termin buchen: