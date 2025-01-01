Art.-Nr. 42550 |
Software
Art.-Nr. 42503 |
Software
Art.-Nr. 42571 |
Software

DATEV ISWL Mandantenanalyse compact

  • Geschäftsfeldübergreifende Analyse der Prozesse zur Mandatsbearbeitung für bis zu 500 Mandantinnen und Mandanten.
  • Identifizieren von Potentialen, um den Digitalisierungsgrad und die Effizienz von Prozessen zu steigern.
  • Beobachten, wie sich Mandate über einen längeren Zeitraum entwickeln.
Monatlich
ab 29,73 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Hinweis

DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt bei der Geschäftsfeld-übergreifenden Analyse und optimiert so die Mandatsbearbeitung.

Inhalte

Beschreibung

Die Cloud-Anwendung DATEV ISWL Mandantenanalyse unterstützt bei der geschäftsfeldübergreifenden Analyse und optimiert so die Prozesse zur Mandatsbearbeitung.

Auf einfache Art und Weise lässt sich prüfen, wie digital und effizient die Mandate betreut und bearbeitet werden.

Über die lokale Programmkomponente DATEV ISWL Mandantenanalyse Datentransfer können Daten der DATEV-Anwendungen zur Finanzbuchführung, Personalwirtschaft, Steuern und Eigenorganisation erhoben und an das DATEV-Rechenzentrum gesendet werden. Hierbei lassen sich je Monat die Daten von bis zu 500 Mandantinnen und Mandanten speichern und verarbeiten.

Auf Basis dieser Daten berechnet die Cloud-Anwendung DATEV ISWL Mandantenanalyse die Kennzahlen, die insbesondere den Digitalisierungsgrad der Prozesse bewerten. Die jeweiligen Kennzahlen werden in der Leistungsbeschreibung näher erläutert, ihr Umfang wird laufend erweitert.

Die Kennzahlen und deren Entwicklung lassen sich je Mandant analysieren, was Potentiale für Verbesserungen sichtbar macht. Inwieweit gesetzte Ziele erreicht wurden, lässt sich im Laufe der Zeit verfolgen und die Wirksamkeit von Maßnahmen stetig prüfen.

Hinweis: Für eine Einrichtung des Programms können Sie hier einen Termin buchen:

Produktvergleich

Funktion compact
  classic
  comfort
Allgemeines
     
Max. Anzahl Mandanten je Monat 500 Mandanten  1500 Mandanten  Keine Obergrenze

Preise

Art.-Nr. 42503 | Software

DATEV ISWL Mandantenanalyse compact

Monatlich
ab 29,73 €
Jetzt bestellen