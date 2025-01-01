Digitale Buchführung mit DATEV Unternehmen online - Einstiegsberatung
- Digitaler Belegaustausch mit Ihren Mandanten – Neue Dienstleistung im Rahmen der Auftragsbuchführung
- DATEV Unternehmen online in der Kanzlei einrichten
- Führen von Geschäftsbüchern, Bereitstellung aktueller Auswertungen in DATEV Unternehmen online
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Diese Einstiegsberatung unterstützt Sie bei der Gestaltung einer neuen Form der Auftragsbuchhaltung mit DATEV Unternehmen online und schult Sie und Ihre Mitarbeiter zur Umsetzung im Programm. Anhand organisatorischer Empfehlungen entwickeln wir zusammen mit Ihnen den Prozess von der digitalen Bereitstellung der Belege bis hin zur zeitnahen Bereitstellung elektronischer Auswertungen für den Mandanten. Für ein effektives Vorgehen unterstützen wir Sie mit einer Mandantenanalyse und Mandantenclusterung. Leiten Sie daraus für Ihre Mandanten ab, mit wem Sie nachhaltig Prozessverbesserungen sowohl auf Kanzlei- als auch auf Mandantenseite erzielen können.
Auf Basis dieser Beratung sind Sie in der Lage, Ihren Mandanten weitergehende und wettbewerbsfähige Dienstleistungen wie z. B. Debitoren- oder Kreditorenmanagement anzubieten. Nutzen Sie die sich hieraus ergebenden Chancen zur Stärkung der Mandantenbindung!
Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.
Beratungsziel
Nach der Beratung können Sie Ihre Auftragsbuchführung mit Belege online und den weiteren Möglichkeiten von DATEV Unternehmen online gestalten. Sie kennen die notwendigen Prozesse zur Umsetzung und haben mit der Mandantenclusterung eine Basis für die Auswahl geeigneter Mandanten.
Inhalte
-
Vorstellung des Geschäftsmodells und Einstimmung der Kanzleimitarbeiter auf die Buchführung mit digitalen Belegen
-
Auswahl der geeigneten Mandanten mittels Mandantenanalyse und Mandantenclusterung
-
Anlage der ausgewählten Mandanten und Schulung der zuständigen Mitarbeiter:
-
Organisation des digitalen Belegflusses in DATEV Unternehmen online
-
Buchen digitaler Belege in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Vorstellung weiterer Möglichkeiten der Zusammenarbeit in DATEV Unternehmen online
-
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaber und Mitarbeiter, die die Auftragsbuchführung für ihre Mandanten zukünftig auf digitalem Weg zeitnah bearbeiten sowie darauf aufbauende Dienstleistungen anbieten wollen.
Voraussetzungen
- Vorgespräch mit Ihrem Kundenverantwortlichen der DATEV zum Thema "Aktuelle Buchführung"
- Kenntnisse im Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, von OPOS-Buchführungen und elektronischem Bankbuchen
- Software: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen, Sicherheitspaket (DATEV mIDentity/DATEV SmartCard), Nutzungsrecht für Unternehmen online
- Technik: DSL-Anschluss in der Kanzlei, ausreichend große Bildschirme zur Anzeige digitaler Belege (wie mit Solution Partner oder Händler besprochen)