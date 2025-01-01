Diese Einstiegsberatung unterstützt Sie bei der Gestaltung einer neuen Form der Auftragsbuchhaltung mit DATEV Unternehmen online und schult Sie und Ihre Mitarbeiter zur Umsetzung im Programm. Anhand organisatorischer Empfehlungen entwickeln wir zusammen mit Ihnen den Prozess von der digitalen Bereitstellung der Belege bis hin zur zeitnahen Bereitstellung elektronischer Auswertungen für den Mandanten. Für ein effektives Vorgehen unterstützen wir Sie mit einer Mandantenanalyse und Mandantenclusterung. Leiten Sie daraus für Ihre Mandanten ab, mit wem Sie nachhaltig Prozessverbesserungen sowohl auf Kanzlei- als auch auf Mandantenseite erzielen können.

Auf Basis dieser Beratung sind Sie in der Lage, Ihren Mandanten weitergehende und wettbewerbsfähige Dienstleistungen wie z. B. Debitoren- oder Kreditorenmanagement anzubieten. Nutzen Sie die sich hieraus ergebenden Chancen zur Stärkung der Mandantenbindung!

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.

Beratungsziel

Nach der Beratung können Sie Ihre Auftragsbuchführung mit Belege online und den weiteren Möglichkeiten von DATEV Unternehmen online gestalten. Sie kennen die notwendigen Prozesse zur Umsetzung und haben mit der Mandantenclusterung eine Basis für die Auswahl geeigneter Mandanten.