Erfahren Sie, welche Bedeutung digitale Prozesse für den strategischen Erfolg Ihrer Kanzlei haben und welche entscheidende Rolle Ihnen als Führungskraft beim Einstieg in die Digitalisierung Ihrer Kanzlei zukommt. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Maßnahmenplan, der Ihnen den Weg zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten aufzeigt.

Um die Herausforderungen der dynamischen Umwelt in Ihrer Kanzlei zu managen, bedarf es neuer Herangehensweisen im Arbeitsalltag. Erfahren Sie als Entscheider, welche Chancen digitale Kanzleiprozesse bieten und wie Sie diese für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei nutzen können. Sie erarbeiten gemeinsam mit Ihrem Trainer und den anderen Seminarteilnehmern, wie der Einstieg Ihrer Kanzlei in die digitale Transformation gelingen kann. Wir erklären Ihnen, wie Sie die passende Mandanten für die Veränderungen der Zusammenarbeit finden und sie für digitale Prozesse gewinnen können. Sie profitieren von den Erfahrungen des Trainers, der eine Vielzahl von Transformationsprozessen in Kanzleien begleitet hat. Des Weiteren tauschen Sie sich in Kleingruppen und im Plenum mit Ihren Kollegen aus.

Wichtiger Hinweis

Dieses Online-Seminar wird in 3 Teilen zu je 2 Stunden gehalten.

Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.

Modul 1: von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Pause: von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Modul 2: von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr

Pause: von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Modul 3: von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr