Einstieg in die Digitalisierung - Chancen erkennen und Kanzleierfolg gestalten
- Prozesse als strategischen Erfolgsfaktor Ihrer Kanzlei digitalisieren
- Kriterien für die Auswahl und Ansprache geeigneter Mandanten erarbeiten
- Erfahrungsaustausch mit Trainer und anderen Teilnehmern
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, welche Bedeutung digitale Prozesse für den strategischen Erfolg Ihrer Kanzlei haben und welche entscheidende Rolle Ihnen als Führungskraft beim Einstieg in die Digitalisierung Ihrer Kanzlei zukommt. Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen einen Maßnahmenplan, der Ihnen den Weg zur digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten aufzeigt.
Um die Herausforderungen der dynamischen Umwelt in Ihrer Kanzlei zu managen, bedarf es neuer Herangehensweisen im Arbeitsalltag. Erfahren Sie als Entscheider, welche Chancen digitale Kanzleiprozesse bieten und wie Sie diese für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Kanzlei nutzen können. Sie erarbeiten gemeinsam mit Ihrem Trainer und den anderen Seminarteilnehmern, wie der Einstieg Ihrer Kanzlei in die digitale Transformation gelingen kann. Wir erklären Ihnen, wie Sie die passende Mandanten für die Veränderungen der Zusammenarbeit finden und sie für digitale Prozesse gewinnen können. Sie profitieren von den Erfahrungen des Trainers, der eine Vielzahl von Transformationsprozessen in Kanzleien begleitet hat. Des Weiteren tauschen Sie sich in Kleingruppen und im Plenum mit Ihren Kollegen aus.
Wichtiger Hinweis
Dieses Online-Seminar wird in 3 Teilen zu je 2 Stunden gehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Module nicht einzeln buchbar sind.
Modul 1: von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Pause: von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Modul 2: von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr
Pause: von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Modul 3: von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Themen
-
Chancen und Nutzen der Digitalisierung erkennen
-
Einstieg in die digitale Entwicklung der Kanzlei erleichtern
-
Ein eigenes Zielbild erarbeiten
-
Digitalisierungsmöglichkeiten für die eigene Kanzlei kennenlernen
-
Einen Maßnahmenplan zur Digitalisierung erarbeiten
-
Nutzenargumente für die Mandanten-Ansprache sammeln
-
Teilnehmer erhalten Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Mandanten
-
Erfahrungsaustausch mit anderen Berufsträgern
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Hinweis
Via BlueJeans (Webcam und Mikrofon erforderlich)
Referenten
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.