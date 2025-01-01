Kollegenforum: Automatisierung trifft Buchhaltung - Erfolgsgeheimnisse digitaler Prozesse
Anhand von Praxisbeispielen zeigt die Kooperationskanzlei, wie sie Prozesse in der Kanzlei eingeführt und Mitarbeiter auf den Weg mitgenommen hat."
Inhalte
Beschreibung
Sie haben bereits die ersten Mandanten auf DATEV Unternehmen online umgestellt oder sind kurz vor der Umstellung?
Dann gilt es die Prozesskette einmal unter die Lupe zu nehmen und dabei vor- und nachgelagerte Prozessschritte aufeinander abzustimmen - und das am besten automatisiert. In einer Zeit, in der Fachkräftemangel zur Herausforderung wird, bieten Ansätze ihrer Berufskolleginnen und Berufskollegen die Möglichkeit, wertvolle Kapazitäten Ihrer Sachbearbeiter freizusetzen.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum
Die Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater, zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Finanzbuchhaltung organisiert und optimiert haben. Neben den Einblicken in die eigenen Kanzleiprozesse lassen sie die Referierenden auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben.
-
Unternehmen online - weitaus mehr als digitaler Belegaustausch
-
Wie sieht es mit Scannerlösungen in Zukunft aus?
-
Welchen Einfluss hat die E-Rechnung auf ihre Prozesse in der FiBu?
-
Wie schaffe ich es Mandant:innen und Mitarbeiter:innen mitzunehmen?
-
Wie schaffe ich es schon heute meine Prozesse zu automatisieren, um effizient zu arbeiten?
-
Wie kann ich meine FiBu-Sachbearbeiter:innen entlasten?
Zu inhaltlichen Fragen beraten Sie gerne Ihre kundenverantwortlichen Ansprechpartner.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mindestens zehn Bestände in Unternehmen online haben.
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Präsenzveranstaltung: in der Regel in Steuerberatungskanzleien
Dauer
Drei Stunden, vormittags oder nachmittags
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihre Kanzleiprozesse durchgängig digital gestaltet haben, sowie Mitarbeiter des DATEV-Vertriebs
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
