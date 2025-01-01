Die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft
Anstatt Daten und Dokumente Ihren Mandanten aufwendig manuell bereitzustellen, können Sie diese automatisiert und sicher direkt aus der DATEV-Lohnsoftware an Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und damit an Ihre Mandanten übermitteln. Machen Sie sich auf den Weg in die digitale Kanzlei.
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Mit dem DATEV Lohnauswertungsdatenservice können Lohnauswertungen im PDF-Format aus der DATEV-Lohnsoftware an einen DATEV-Marktplatz Partner übergeben werden.
Abgebende Software
- DATEV LODAS
- DATEV Lohn und Gehalt
Empfangende Software
- Personalmanagement
- Mitarbeiter Self-Service
Was übertragen wird
Abhängig vom Drittsystem:
- Mitarbeiter-Auswertungen als PDF
- Unternehmens-Auswertungen als PDF
Was erzeugt wird
- PDF-Auswertungen im Drittsystem verfügbar machen
Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung
- Ja
DATEV Lohnergebnisdatenservice
Der DATEV Lohnergebnisdatenservice sorgt dafür, dass Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung des Lohnkontos und dem Lohnjournal aus der DATEV-Lohnsoftware in ein Drittsystem automatisiert übermittelt werden.
Abgebende Software
- DATEV LODAS
- DATEV Lohn und Gehalt
Empfangende Software
- Personalmanagement
- Controlling
- Unternehmensanalyse
Was übertragen wird
Abhängig vom Drittsystem:
- Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung
- Daten des Lohnkontos
- Daten des Lohnjournals
Was erzeugt wird
- Dashboards
- Auswertungen für Mitarbeiter
- Auswertungen für Unternehmen
Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung
- Ja
Ihre Vorteile
- Über die DATEV-Cloud werden Auswertungen sicher ausgetauscht.
- Ohne manuelles Zutun werden die Auswertungen über Schnittstellen von Ihrer Kanzlei an Ihre Mandanten übertragen. Der Lohnprozess ist damit deutlich einfacher.
- Der Status der auszutauschenden Daten ist jederzeit für Sie und Ihre Mandanten einsehbar.
Ergänzende Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern
Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Lösungen von Partnern, die den DATEV Lohnauswertungsdatenservice und den DATEV Lohnergebnisdatenservice integriert haben.
Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.
Geprüfte Schnittstellen für die vorgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Gut zu wissen: Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übernehmen Sie Stamm- und / oder Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung aus Software Ihrer Mandantinnen und Mandanten medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.