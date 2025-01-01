Steuerberater und Mandaten tauschen sich aus.

Die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft

Anstatt Daten und Dokumente Ihren Mandanten aufwendig manuell bereitzustellen, können Sie diese automatisiert und sicher direkt aus der DATEV-Lohnsoftware an Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und damit an Ihre Mandanten übermitteln. Machen Sie sich auf den Weg in die digitale Kanzlei.

DATEV Lohnauswertungsdatenservice

Mit dem DATEV Lohnauswertungsdatenservice können Lohnauswertungen im PDF-Format aus der DATEV-Lohnsoftware an einen DATEV-Marktplatz Partner übergeben werden.

Abgebende Software

  • DATEV LODAS
  • DATEV Lohn und Gehalt

Empfangende Software

  • Personalmanagement
  • Mitarbeiter Self-Service

Was übertragen wird

Abhängig vom Drittsystem:

  • Mitarbeiter-Auswertungen als PDF
  • Unternehmens-Auswertungen als PDF

Was erzeugt wird

  • PDF-Auswertungen im Drittsystem verfügbar machen

Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung

  • Ja

Produkt im DATEV-Shop

DATEV-Marktplatz

DATEV Lohnergebnisdatenservice

Der DATEV Lohnergebnisdatenservice sorgt dafür, dass Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung des Lohnkontos und dem Lohnjournal aus der DATEV-Lohnsoftware in ein Drittsystem automatisiert übermittelt werden.

Abgebende Software

  • DATEV LODAS
  • DATEV Lohn und Gehalt

Empfangende Software

  • Personalmanagement
  • Controlling
  • Unternehmensanalyse

Was übertragen wird

Abhängig vom Drittsystem:

  • Daten aus der Brutto/Netto-Abrechnung
  • Daten des Lohnkontos
  • Daten des Lohnjournals

Was erzeugt wird

  • Dashboards
  • Auswertungen für Mitarbeiter
  • Auswertungen für Unternehmen

Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung

  • Ja

Produkt im DATEV-Shop

DATEV-Marktplatz

Den richtigen Datenservice finden und bestellen

1. Software checken

Welche Software soll über einen Datenservice zu DATEV angebunden werden? Sprechen Sie Ihre Mandanten an.

2. Datenservice suchen und finden

Ist die Software auf dem DATEV-Marktplatz verfügbar? Rufen Sie den DATEV-Marktplatz auf und starten Sie die Suche.

3. Datenservice einrichten

Hat die Software einen Datenservice angebunden? Dann richten Sie diesen ein und erhalten Sie Daten digital.

4. Daten verarbeiten

Übernehmen Sie relevante Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung und übermitteln Sie diese aus Ihren DATEV-Anwendungen an angebundene Drittlösungen.

Ihre Vorteile

  • Über die DATEV-Cloud werden Auswertungen sicher ausgetauscht.
  • Ohne manuelles Zutun werden die Auswertungen über Schnittstellen von Ihrer Kanzlei an Ihre Mandanten übertragen. Der Lohnprozess ist damit deutlich einfacher.
  • Der Status der auszutauschenden Daten ist jederzeit für Sie und Ihre Mandanten einsehbar.

Egal, ob Sie einen DATEV-Datenservice für Rechnungswesen oder Personalwirtschaft suchen, das Vorgehen ist das gleiche. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Video.

Im zweiten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen DATEV-Datenservice ganz einfach bestellen und einrichten können.

Ergänzende Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern

Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Lösungen von Partnern, die den DATEV Lohnauswertungsdatenservice und den DATEV Lohnergebnisdatenservice integriert haben.

Sie brauchen Hilfe beim Einrichten eines DATEV-Datenservices?

Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.

Kein Treffer im DATEV-Marktplatz?

1. Software-Hersteller fragen
Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wen­den Sie sich an den betreffenden Software-Hersteller bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im DATEV Developer Portal.
2. Wenden Sie sich an uns
Falls der Software-Herstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Geprüfte Schnittstellen für die vorgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Gut zu wissen: Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übernehmen Sie Stamm- und / oder Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung aus Software Ihrer Mandantinnen und Mandanten medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware.

Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven

Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.

