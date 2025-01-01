Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung bei der Anbindung und in dem Zusammenspiel eines HR-Systems (Personio/rexx Suite/HRworks) und dem DATEV Lohnsystem? Wir beraten Sie online.

In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zu den Kernprozessen und individuellen Abstimmungen zwischen Personalabteilung und Lohnabrechnung zur Seite. Dazu schalten wir uns im Bedarfsfall über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.