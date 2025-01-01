DATEV Lohnauswertungsdatenservice
- Importieren Sie Lohnauswertungen aus den DATEV Lohnsystemen in Ihr Partnersystem
- Rufen Sie diese Lohnauswertungen sicher und effizient ab
Hinweis: Das Produkt DATEV Lohnauswertungsdatenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002326.
Inhalte
Beschreibung
Unternehmen setzen zur Bereitstellung von Mitarbeiterauswertungen oder Mandantenauswertungen häufig Systeme für das Personalmanagement (oder weitere IT-Systeme) ein. Diese Systeme benötigen für deren Employee-Self-Service Funktionen die Lohnauswertungen, sowie für die Management-Self-Services Mandantenauswertungen in PDF-Form.
Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnauswertungsdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz.
Der DATEV Lohnauswertungsdatenservice ist eine DATEV online API-Lösung, die den arbeitsteiligen Prozess (z.B. zwischen Kanzlei und Mandanten bzw. zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens) bei der Übertragung genau dieser Lohn- und Mandantenauswertungen in die Drittanbieter-Systemlandschaft (Individualsoftware oder Standardsoftware) des Mandanten unterstützt. Die Lohnauswertungen werden automatisiert und über eine sichere Verbindung aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen. Die Daten werden mit der jeweiligen Lohnabrechnung im DATEV Rechenzentrum bereitgestellt. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem DATEV Lohnprogramm LODAS oder Lohn und Gehalt und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung.
Leistungen
Download von PDF-Auswertungen aus dem DATEV-Rechenzentrum zu den mit den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt erstellten Lohnabrechnungen.
Sichere, automatisierte Bereitstellung der Auswertungen über das DATEV-Rechenzentrum
Auswertungen werden als PDF-Dokumente bereitgestellt und bei Abruf mehrerer Auswertungen ggf. als ZIP-Datei gepackt.
Im Drittsystem kann geprüft werden, ob Auswertungen zum Abruf bereit stehen.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen
Preise
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
