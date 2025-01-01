Unternehmen setzen zur Bereitstellung von Mitarbeiterauswertungen oder Mandantenauswertungen häufig Systeme für das Personalmanagement (oder weitere IT-Systeme) ein. Diese Systeme benötigen für deren Employee-Self-Service Funktionen die Lohnauswertungen, sowie für die Management-Self-Services Mandantenauswertungen in PDF-Form.

Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnauswertungsdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz.

Der DATEV Lohnauswertungsdatenservice ist eine DATEV online API-Lösung, die den arbeitsteiligen Prozess (z.B. zwischen Kanzlei und Mandanten bzw. zwischen verschiedenen Abteilungen innerhalb eines Unternehmens) bei der Übertragung genau dieser Lohn- und Mandantenauswertungen in die Drittanbieter-Systemlandschaft (Individualsoftware oder Standardsoftware) des Mandanten unterstützt. Die Lohnauswertungen werden automatisiert und über eine sichere Verbindung aus dem DATEV-Rechenzentrum abgerufen. Die Daten werden mit der jeweiligen Lohnabrechnung im DATEV Rechenzentrum bereitgestellt. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem DATEV Lohnprogramm LODAS oder Lohn und Gehalt und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung.