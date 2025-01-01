Die Daten und/oder digitalen Belege werden automatisiert vom Ursprungssystem des Datenlieferanten an die DATEV-Cloud übertragen, also an das DATEV-Rechenzentrum. Von dort werden sie in die entsprechenden DATEV-Programme importiert und verarbeitet.

Teilweise können die DATEV-Datenservices auch für den umgekehrten Weg genutzt werden: Strukturierte Daten und/oder digitale Belege können aus den DATEV-Programmen über die DATEV-Cloud in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Schnittstellen Anbieter übertragen werden.

DATEV-Datenservices Rechnungswesen

Bankdatenservice einrichten

Belegbilderservice Rechnungswesen einrichten

Buchungsdatenservice einrichten

Datenservice Kassenarchiv einrichten

Rechnungsdatenservice 1.0 einrichten

Rechnungsdatenservice 2.0 einrichten

Zahlungsdatenservice für PayPal einrichten

Zahlungsdatenservice für Amazon einrichten

DATEV-Datenservices Personalwirtschaft

Lohnimportdatenservice einrichten

Lohnauswertungsdatenservice einrichten

Lohnaustauschdatenservice einrichten

Lohnergebnisdatenservice einrichten

DATEV-Datenservices Steuern

Belegbilderservice Einkommensteuer einrichten

Dokumentenservice Grundsteuer einrichten