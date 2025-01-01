In der ersten Marktversion ermöglicht die Schnittstelle den Austausch von Daten zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wir werden den Funktionsumfang schrittweise erweitern. In weiteren Ausbaustufen wird es möglich sein, zunächst Stammdaten und später auch Bewegungsdaten auszutauschen.
Bestellen und einrichten
In diesen Anleitungen erfahren Sie, wie Sie mithilfe eines Assistenten den Datenservice bestellen, einen Bestand anlegen und die Zugriffsrechte einrichten:
Schnittstelle in Partner-Software einrichten
Benötigen Sie Hilfe?
Dann unterstützt Sie gerne das Team von DATEV-Partner-Onboarding. Sie erhalten weitere Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz und zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung. Buchen Sie dafür ein kostenfreies Online-Gruppen-Training.
Bei Bedarf können die DATEV-Datenservices individuell in Ihren DATEV-Programmen eingerichtet werden. Buchen Sie dafür einen Einzel-Einrichtungstermin (kostenpflichtig).