Bestellen und einrichten
Bevor Sie die Schnittstelle nutzen können, müssen die Mandantendaten mithilfe von Basisdaten online in die Grundsteuer-Lösungen unserer Partner importiert werden. Mehr dazu lesen Sie in diesem Hilfe-Dokument:
Basisdaten online und die Grundsteuer-Partnerlösung
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1024175
Was Sie tun müssen, damit die Dokumente aus Ihrer Grundsteuer-Lösung in DATEV DMS oder Dokumentenablage übertragen werden, lesen Sie hier:
Grundsteuer: Übergabe an Dokumentenmanagement einrichten
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1024067
Schnittstelle in Partner-Software einrichten
Die Einstellungen in der entsprechenden Partner-Software können sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden. Dies ist abhängig von der Implementierung der Schnittstelle. Einrichtungshinweise zur Schnittstelle erhalten Sie bzw. Ihre Mandanten vom Anbieter der Partner-Software.