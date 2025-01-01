Im Folgenden finden Sie stichpunktartige Informationen zu den drei Übermittlungsverfahren. Wie Sie das jeweilige Verfahren einrichten, lesen Sie in der verlinkten Anleitung.
RZ-Bankinfo
Automatisierte werktägliche Abholung bei den teilnehmenden Banken / Bank-Rechenzentren und Bereitstellung in der DATEV-Cloud.
Tipp: Im folgenden Hilfe-Dokument finden Sie einen Hilfe-Bot. Er unterstützt Sie beim Einrichten Ihrer Bankverbindungen und beim Arbeiten (Buchungsvorschläge buchen, Bankverbindungen löschen, ändern oder übertragen).
PIN/TAN-Verfahren
Bereitstellung und Speicherung der mit PIN/TAN über unseren Drittdienstleister abgeholten Kontoumsätze in der DATEV-Cloud.
EBICS-Verfahren
Bereitstellung und Speicherung der Kontoumsätze in der DATEV-Cloud (in DATEV Zahlungsverkehr optional, in DATEV Unternehmen online automatisch)