Mit DATEV Bankdatenservice können Sie Kontoumsätze schnell und einfach in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernehmen und mit einem hohen Automatisierungsgrad buchen

Archivierte Zahlungsaufträge können über DATEV Zahlungsverkehr geholt und komfortabel zum Auflösen von Sammelpositionen herangezogen werden.

In Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Belege den Umsatzpositionen zugeordnet werden.

DATEV Bankdatenservice vereint die vier im Folgenden beschriebenen Services:

Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo)

Unkomplizierte Einrichtung und Verwaltung der Bankverbindungen

Automatisierte werktägliche Abholung bei den teilnehmenden Banken / Bank-Rechenzentren und Bereitstellung in der DATEV-Cloud

PIN/TAN-Kontoumsätze

Bereitstellung und Speicherung der mit PIN/TAN über unseren Drittdienstleister abgeholten Kontoumsätze in der DATEV-Cloud

EBICS-Kontoumsätze

Bereitstellung und Speicherung der mit EBICS geholten Kontoumsätze in der DATEV-Cloud

Archiv Zahlungsaufträge

Archivierung der an die Bank übermittelten Zahlungsaufträge in der DATEV-Cloud (in DATEV Zahlungsverkehr optional, in DATEV Unternehmen online automatisch)

