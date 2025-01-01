DATEV Bankdatenservice
- Elektronische Kontoumsätze von der Bank holen, in der DATEV-Cloud bereitstellen und archivieren
- An die Bank übermittelte Zahlungsaufträge in der DATEV-Cloud archivieren
- Kontoumsätze schnell und einfach in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernehmen und mit einem hohen Automatisierungsgrad buchen
Hinweis
Eine Bestellung im DATEV-Shop ist nicht notwendig. DATEV Bankdatenservice kann direkt in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, in DATEV Zahlungsverkehr bzw. in DATEV Bank online (enthalten in DATEV Unternehmen online) eingerichtet werden.
Der angegebene Preis gilt pro Monat und pro Bankverbindung.
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEV Bankdatenservice können Sie Kontoumsätze schnell und einfach in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernehmen und mit einem hohen Automatisierungsgrad buchen
Archivierte Zahlungsaufträge können über DATEV Zahlungsverkehr geholt und komfortabel zum Auflösen von Sammelpositionen herangezogen werden.
In Bank online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können Belege den Umsatzpositionen zugeordnet werden.
DATEV Bankdatenservice vereint die vier im Folgenden beschriebenen Services:
Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo)
- Unkomplizierte Einrichtung und Verwaltung der Bankverbindungen
- Automatisierte werktägliche Abholung bei den teilnehmenden Banken / Bank-Rechenzentren und Bereitstellung in der DATEV-Cloud
PIN/TAN-Kontoumsätze
- Bereitstellung und Speicherung der mit PIN/TAN über unseren Drittdienstleister abgeholten Kontoumsätze in der DATEV-Cloud
EBICS-Kontoumsätze
- Bereitstellung und Speicherung der mit EBICS geholten Kontoumsätze in der DATEV-Cloud
Archiv Zahlungsaufträge
- Archivierung der an die Bank übermittelten Zahlungsaufträge in der DATEV-Cloud (in DATEV Zahlungsverkehr optional, in DATEV Unternehmen online automatisch)
Um regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen und Tipps rund um das Thema Payment zu bekommen, empfehlen wir Ihnen, sich für diesen Infoservice anzumelden.
Dieser Newsletter erscheint circa einmal pro Quartal.
Leistungen
Service-Rechenzentrumsverfahren (RZ-Bankinfo)
-
Automatisierte Kontoumsatzabholung von DATEV und Bereitstellung in der DATEV-Cloud
-
Prüfung der Kontoumsätze auf Vollständigkeit, Konsistenz und Plausibilität
-
Archivierung in der DATEV-Cloud für 13 Jahre
PIN/TAN-Kontoumsätze
-
Abholen der Kontoumsätze über DATEV Zahlungsverkehr und DATEV Unternehmen online
-
Bereitstellung und Archivierung in der DATEV-Cloud für 14 Jahre
EBICS-Kontoumsätze
-
Abholen der Kontoumsätze über DATEV Zahlungsverkehr (automatisiert möglich) und DATEV Unternehmen online
-
Archivierung in der DATEV-Cloud für 13 Jahre (in DATEV Zahlungsverkehr optional)
Archiv Zahlungsaufträge
-
Archivierung von Zahlungsaufträgen in der DATEV-Cloud für 13 Jahre (in DATEV Zahlungsverkehr optional, in DATEV Unternehmen online automatisch)
-
Automatisiertes Abholen der Zahlungsaufträge (über DATEV Zahlungsverkehr) zum Auflösen von Sammelpositionen beim elektronischen Bankbuchen.