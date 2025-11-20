DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
Inhalte
Beschreibung
DATEV-Datenservices ermöglichen einen medienbruchfreien Austausch von strukturierten Daten und digitalen Belegen zwischen Fremdsystemen von DATEV-Marktplatz Partnern sowie von DATEV Schnittstellen Anbietern und DATEV-Programmen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Erfahren Sie mehr über die Vorteile, Implementierung und Funktionalität der Schnittstellen für den Datentransfer.
Digitale Datenströme sind ein zentraler Bestandteil, um Arbeitsprozesse zwischen Kanzlei und Mandantinnen sowie Mandanten zu automatisieren. Sie optimieren damit auch die Prozesse in Ihrer Kanzlei. Statt aufwendiger manueller Eingaben fließen die elektronischen Daten aus den Fremdsystemen automatisiert in die DATEV-Lösungen und lassen sich direkt in der Buchführung oder in den Lohnprogrammen verarbeiten.
Themen
Bedeutung der digitalen Datenströme – flexibel, sicher, schnell, fehlerfrei
Vorteile der DATEV-Datenservices
Wichtigkeiten der Vorprogramme
passgenauen DATEV-Datenservice für Ihre Mandanten finden
Erläuterungen der einzelnen DATEV-Datenservices
Bestellung und Einrichtung
Fehlervermeidung bei der Bestellung und Einrichtung
Weitere Unterstützungsangebote
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberatende und deren Mandanten, die sich für die neuen Schnittstellen interessieren
Dauer
Ca. 2 Stunden
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.