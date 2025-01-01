Das Amazon-Konto wird in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht.
Bestellen und einrichten
In der Anleitung erfahren Sie, wie Sie ein Amazon-Konto in den DATEV-Programmen einrichten:
Amazon: Einrichtung im DATEV-Rechnungswesen-Programm
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1008699
Benötigen Sie Hilfe?
Dann unterstützt Sie gern unser Team DATEV-Partner-Onboarding. Buchen Sie jetzt einen kostenfreien Telefontermin für die Einrichtung des Zahlungsdatenservice (Amazon).