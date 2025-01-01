Mit dem Zahlungsdatenservice für Amazon können Sie Umsätze des Marktplatzes Amazon schnell und einfach in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen.

Das Amazon-Konto kann ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht werden. Die Daten werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Amazon-Ratgeber .

Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für Amazon wird ein DATEV-Rechnungswesen-Programm benötigt (Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es beim DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon zu Problemen kommen kann. Weitere Informationen finden Sie in der DATEV-Community