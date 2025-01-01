DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon
- Komfortable Übernahme der Amazon-Zahlungsdaten analog zum elektronischen Bankbuchen
- Zuordnung der Zahlungsdaten zu den offenen Posten
- Automatisches Buchen von wiederkehrenden Geschäftsvorfällen
Hinweis
Der Zahlungsdatenservice für Amazon kann nicht im DATEV-Shop bestellt werden. Das Amazon-Konto wird im DATEV-Rechnungswesen-Programm angelegt: unter Stammdaten | Zahlungsdienstleister.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Zahlungsdatenservice für Amazon können Sie Umsätze des Marktplatzes Amazon schnell und einfach in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen.
Das Amazon-Konto kann ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht werden. Die Daten werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.
Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Amazon-Ratgeber .
Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für Amazon wird ein DATEV-Rechnungswesen-Programm benötigt (Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es beim DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon zu Problemen kommen kann. Weitere Informationen finden Sie in der DATEV-Community
Leistungen
-
Bereitstellung der Amazon-Transaktionen, sobald eine Auszahlung von Amazon erfolgt ist (in der Regel alle 14 Tage)
-
Effiziente Verarbeitung der Amazon-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen
-
Amazon-Umsätze werden 14 Jahre lang sicher in der DATEV-Cloud archiviert
-
Amazon-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt
-
OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (mithilfe der Order-ID)
-
Unterstützung beim Buchen aller EU-Marktplätze
-
Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für Amazon
-
Unterstützung bei der Abstimmung der Amazon-Konten