Art.-Nr. 20496 | Software

DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon

  • Komfortable Übernahme der Amazon-Zahlungsdaten analog zum elektronischen Bankbuchen
  • Zuordnung der Zahlungsdaten zu den offenen Posten
  • Automatisches Buchen von wiederkehrenden Geschäftsvorfällen
Monatlich
ab 1,33 €
Preis- und Lieferinformationen

Hinweis

Der Zahlungsdatenservice für Amazon kann nicht im DATEV-Shop bestellt werden. Das Amazon-Konto wird im DATEV-Rechnungswesen-Programm angelegt: unter Stammdaten | Zahlungsdienstleister.

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Zahlungsdatenservice für Amazon können Sie Umsätze des Marktplatzes Amazon schnell und einfach in Ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm übernehmen.

Das Amazon-Konto kann ähnlich einem Bankkonto angelegt und mit einem hohen Automatisierungsgrad gebucht werden. Die Daten werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Amazon-Ratgeber .

Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für Amazon wird ein DATEV-Rechnungswesen-Programm benötigt (Kanzlei-Rechnungswesen oder DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen).

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es beim DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon zu Problemen kommen kann. Weitere Informationen finden Sie in der DATEV-Community

Leistungen

  • Bereitstellung der Amazon-Transaktionen, sobald eine Auszahlung von Amazon erfolgt ist (in der Regel alle 14 Tage)

  • Effiziente Verarbeitung der Amazon-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen

  • Amazon-Umsätze werden 14 Jahre lang sicher in der DATEV-Cloud archiviert

  • Amazon-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt

  • OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (mithilfe der Order-ID)

  • Unterstützung beim Buchen aller EU-Marktplätze

  • Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für Amazon

  • Unterstützung bei der Abstimmung der Amazon-Konten

Preise

Art.-Nr. 20496 | Software

DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon

Monatlich
ab 1,33 €

Wissen & Weiterbildung

Veranstaltungen | Art.-Nr. 78532

DATEV Info online: DATEV-Datenservices: Schnittstellen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft
Kollegenforum | Art.-Nr. 77390

Kollegenforum: Online-Handel - Steuerliche Hürden überwinden