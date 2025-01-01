Kollegenforum: Online-Handel - Steuerliche Hürden überwinden
Amazon und Co. - eine Chance für die Kanzlei. Ein Referent erzählt von seinen Erfahrungen und stellt sich Ihren Fragen.
Inhalte
Beschreibung
Der Online-Handel boomt, die Prognosen sagen ein weiteres Wachstum voraus, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher freuen sich, Waren direkt, unkompliziert und bargeldlos nach Hause zu erhalten.
Für die Steuerberaterkanzleien bedeutet der wachsende Online-Handel allerdings eine neue Herausforderung. Selten liefern Verkaufsshop brauchbare DATEV-Buchungsdaten. Zahlungen müssen meist von unterschiedlichen Zahlungsplattformen übernommen werden, ein Import in bestehende Systeme ist ohne zusätzlichen Aufwand oftmals nicht möglich. Die enorme Datenmenge, die Vielfältigkeit an Shopsystemen und die Dynamik am Markt gilt es zu bewerkstelligen. Rechtliche Aspekte dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Diesen Themen stellen wir uns im Kollegenforum!
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum
Das erwartet Sie:
In 3 Stunden werden die verschiedenen Prozesse im Online-Handel beleuchtet, über Abrechnungsgestaltungen gesprochen und wie Sie gezielt für sich und Ihre Mitarbeitenden Know-how aufbauen.
Nutzen Sie die Chance zum Austausch und lernen Sie von den Erfahrungen des Referierenden. Das Kollegenforum soll Ihnen helfen, mit neu erworbenen Kenntnissen Prozesse zur Abwicklung von Online-Handel Vorgängen in Ihrer Kanzlei auszubauen, zu gestalten oder zu verändern. Neben Ihren Fragen könnten das die Themen des Kollegenforums sein:
-
Die praktische Umsetzung steuerlicher und technischer Anforderungen
-
Prozessoptimierung im Onboarding und den FiBu-Prozessen mit Hilfe von Schnittstellen
-
Allgemeine Fragen
Ablauf
Die Agenda des Kollegenforums gestalten Sie selbst mit, indem Sie Ihre Fragen einbringen! Die Themen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und durch den Erfahrungsschatz des Referenten angereichert.
Details
Zielgruppe
Inhaberinnen und Inhaber, Partnerinnen und Partner sowie leitende Angestellte, die in das Thema Online-Handel einsteigen möchten.
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Präsenzveranstaltung:
in der Regel in Steuerberatungskanzleien
Dauer
3 Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen beraten Sie gerne Ihre kundenverantwortlichen Ansprechperson.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter go.datev.de/kollegenforum .
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihr Wissen zum Online-Handel teilen möchten sowie Mitarbeitende des DATEV-Vertriebs
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
