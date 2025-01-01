Der Online-Handel boomt, die Prognosen sagen ein weiteres Wachstum voraus, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher freuen sich, Waren direkt, unkompliziert und bargeldlos nach Hause zu erhalten.

Für die Steuerberaterkanzleien bedeutet der wachsende Online-Handel allerdings eine neue Herausforderung. Selten liefern Verkaufsshop brauchbare DATEV-Buchungsdaten. Zahlungen müssen meist von unterschiedlichen Zahlungsplattformen übernommen werden, ein Import in bestehende Systeme ist ohne zusätzlichen Aufwand oftmals nicht möglich. Die enorme Datenmenge, die Vielfältigkeit an Shopsystemen und die Dynamik am Markt gilt es zu bewerkstelligen. Rechtliche Aspekte dürfen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Diesen Themen stellen wir uns im Kollegenforum!

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum