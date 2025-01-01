Die Kassendaten werden im Format der DSFinV-K bzw. als DFKA-Taxonomie archiviert. Zusätzlich werden die Log-Daten der TSE archiviert, um den Steuerpflichtigen bei seiner Aufbewahrungspflicht zu unterstützen.

Aus Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können die Daten an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übermittelt werden.

Benötigen Sie Hilfe?

Dann unterstützt Sie gerne das Team von DATEV-Partner-Onboarding. Sie erhalten weitere Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz und zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung. Buchen Sie dafür ein kostenfreies Online-Gruppen-Training:

Termin buchen