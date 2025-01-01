Die Kassendaten werden im Format der DSFinV-K bzw. als DFKA-Taxonomie archiviert. Zusätzlich werden die Log-Daten der TSE archiviert, um den Steuerpflichtigen bei seiner Aufbewahrungspflicht zu unterstützen.
Aus Kassenbuch online (Bestandteil von DATEV Unternehmen online) können die Daten an die DATEV-Rechnungswesen-Programme übermittelt werden.
Bestellen und einrichten
In folgendem Hilfe-Dokument erhalten Sie in einer Checkliste einen Überblick darüber, was zu tun ist, um zum einen den Datenservice einzurichten und zum anderen die Datenweitergabe an Kassenbuch online einzurichten. Ausführliche Informationen finden Sie im Ratgeber DATEV Kassenarchiv online.
Schnittstelle in Partner-Software einrichten
Benötigen Sie Hilfe?
Dann unterstützt Sie gerne das Team von DATEV-Partner-Onboarding. Sie erhalten weitere Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz und zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung. Buchen Sie dafür ein kostenfreies Online-Gruppen-Training: