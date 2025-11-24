Art.-Nr. 78064 |
DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung

Prozessoptimierung im Bereich Personalwirtschaft mit Hilfe digitaler Lösungen.
  • Digitaler Lohnprozess mit Hilfe der DATEV-Lösungen
  • Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
  • Digitale Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen
Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar erfahren Sie alles über den digitalen Lohnprozess – von der Vorerfassung bis hin zur Bereitstellung von Auswertungen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeitende.

Wir beleuchten die einzelnen Prozessschritte und zeigen Ihnen, wie Sie Zahlungen effizient und sicher abwickeln können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie lernen, wie die DATEV-Lösungen Sie dabei unterstützen, den Lohnprozess optimal zu gestalten und Ihren Workflow zu verbessern.

Profitieren Sie von praxisnahen Tipps und erprobten Ansätzen, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen.

Nach dem Seminar können Sie die Lohnabrechnung für Ihre Mandanten effizienter gestalten, digitale Lösungen sicher anwenden und Ihre Kanzlei optimal auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorbereiten.

Bitte beachten Sie:

Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV-Lohnprogramme in Unternehmen geeignet, da der Fokus auf den Prozessen in der Kanzlei liegt.

Themen

  • Prozess der Lohnabrechnung

  • Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal

    • DATEV Personaldaten

    • DATEV Personalakte

    • Erfassung der Monatsdaten

    • Stammdatenänderungen

    • Auswertungen online

    • Bank online

    • DATEV Arbeitnehmer online

  • Weitere Schnittstellen

    • DATEV ISWL Excel ®-Lohn-Konverter

    • Cloud Services

Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

79106 Freiburg Wentzingerstraße 17
Mo, 24.11.25 | 
09:00 - 16:00 Uhr
60327 Frankfurt Westhafenplatz 1
Fr, 16.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
90429 Nürnberg Fürther Str. 232
Mi, 21.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
01099 Dresden Hoyerswerdaer Straße 12
Mi, 28.01.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
99084 Erfurt Koenbergkstraße 3
Di, 10.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
89073 Ulm Olgastraße 82
Do, 12.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
04103 Leipzig Alte Messe 6
Mo, 23.02.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
40549 Düsseldorf Willstätterstraße 60
Di, 03.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
39104 Magdeburg Zum Domfelsen 4
Mi, 04.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
50670 Köln Im MediaPark 5
Di, 10.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
18055 Rostock Ernst-Barlach-Str.12
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
10785 Berlin Schöneberger Ufer 69
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
30159 Hannover Aegidientorplatz 2a
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
66793 Saarwellingen Werner-von-Siemens-Str 15
Di, 31.03.26 | 
09:00 - 16:00 Uhr
Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

