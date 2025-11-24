In diesem Seminar erfahren Sie alles über den digitalen Lohnprozess – von der Vorerfassung bis hin zur Bereitstellung von Auswertungen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeitende.

Wir beleuchten die einzelnen Prozessschritte und zeigen Ihnen, wie Sie Zahlungen effizient und sicher abwickeln können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie lernen, wie die DATEV-Lösungen Sie dabei unterstützen, den Lohnprozess optimal zu gestalten und Ihren Workflow zu verbessern.

Profitieren Sie von praxisnahen Tipps und erprobten Ansätzen, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen.

Nach dem Seminar können Sie die Lohnabrechnung für Ihre Mandanten effizienter gestalten, digitale Lösungen sicher anwenden und Ihre Kanzlei optimal auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorbereiten.

Bitte beachten Sie:

Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV-Lohnprogramme in Unternehmen geeignet, da der Fokus auf den Prozessen in der Kanzlei liegt.