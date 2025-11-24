DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
- Digitaler Lohnprozess mit Hilfe der DATEV-Lösungen
- Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
- Digitale Bereitstellung von Auswertungen und Zahlungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar erfahren Sie alles über den digitalen Lohnprozess – von der Vorerfassung bis hin zur Bereitstellung von Auswertungen für Ihre Mandanten und deren Mitarbeitende.
Wir beleuchten die einzelnen Prozessschritte und zeigen Ihnen, wie Sie Zahlungen effizient und sicher abwickeln können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Möglichkeiten der Digitalisierung. Sie lernen, wie die DATEV-Lösungen Sie dabei unterstützen, den Lohnprozess optimal zu gestalten und Ihren Workflow zu verbessern.
Profitieren Sie von praxisnahen Tipps und erprobten Ansätzen, um Ihre Kanzlei zukunftssicher aufzustellen.
Nach dem Seminar können Sie die Lohnabrechnung für Ihre Mandanten effizienter gestalten, digitale Lösungen sicher anwenden und Ihre Kanzlei optimal auf die Anforderungen des digitalen Wandels vorbereiten.
Bitte beachten Sie:
Dieses Seminar ist nicht für Anwender der DATEV-Lohnprogramme in Unternehmen geeignet, da der Fokus auf den Prozessen in der Kanzlei liegt.
Themen
-
Prozess der Lohnabrechnung
-
Einstieg in DATEV Unternehmen online und DATEV Personal
-
DATEV Personaldaten
-
DATEV Personalakte
-
Erfassung der Monatsdaten
-
Stammdatenänderungen
-
Auswertungen online
-
Bank online
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
-
Weitere Schnittstellen
-
DATEV ISWL Excel ®-Lohn-Konverter
-
Cloud Services
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien
-
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.