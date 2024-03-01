Art.-Nr. 78803 |
Lernvideo (Vortrag)
Art.-Nr. 78362 |
Online-Seminar (Vortrag)​

Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen

Die Digitalisierung der Lohnprozesse zwischen Kanzlei und Mandant als Chance erkennen und mit dem Einsatz der DATEV-Programme effizient gestalten
  • Chancen in der Lohnabrechnung nutzen
  • Zusammenarbeit mit den Mandanten gestalten
  • Präsentation der DATEV-Lösungen
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,75 Std.
Stand 03/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. Im Lernvideo gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.

Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Das Lernvideo ist daher für Kanzleiinhaber und Kanzleimitarbeiter gleichermaßen zu empfehlen.

Hinweis zur Aktualität des Videos

Dieses Lernvideo bietet Ihnen fundiertes Wissen rund um den Ablauf der Digitalisierung im Lohn – praxisnah und verständlich erklärt.

Die nächste inhaltliche Überarbeitung des Videos ist für Februar 2026 geplant.
Damit Sie bis dahin keine Neuerungen verpassen, steht Ihnen eine aktuelle Begleitunterlage zum Download bereit. Sie fasst alle Änderungen und Erweiterungen seit März 2024 zusammen.

Hinweis: Das Produkt DATEV Personal Add-on wurde zum 30.06.2025 eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center sowie im Bereich „Ausblick“ innerhalb der Anwendung DATEV Personal.

Themen

  • Herausforderung für Ihre Kanzlei durch die Digitalisierung

  • Status quo – Analyse Ihrer Kanzlei

  • Potenzial digitaler Prozesse mit den DATEV-Programmlösungen nutzen

    • DATEV Mandanten-Fernbetreuung

    • Vorerfassungslösungen

    • DATEV Personaldaten

    • DATEV Personalakte

    • DATEV Unternehmen online

    • DATEV Arbeitnehmer online

  • Arbeitsprozess mal anders – die Lohncheckliste

  • Lohnmandat digital vermarkten

  • Tools zur Umsetzung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV-Lohnprogrammen in Kanzleien

Fachliche Voraussetzungen

Erfahrung in der Lohnabrechnung und in den DATEV-Lohnprogrammen

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Axel Bahr

Axel Bahr

Steuerberater, Zertifizierter Testamentsvollstrecker, Wirtschaftsmediator und Coach

Portraitbild der referierenden Person Nikolas Stegemann

Nikolas Stegemann

Betriebswirt Schwerpunkt Steuern und Rechnungswesen, Steuerfachwirt und Bilanzbuchhalter, Mitarbeiter der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78803 | Lernvideo (Vortrag)

Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen

Die Digitalisierung der Lohnprozesse zwischen Kanzlei und Mandant als Chance erkennen und mit dem Einsatz der DATEV-Programme effizient gestalten
Einmalig
102,00 €
Jetzt bestellen

Empfehlungen zum Thema

Präsenzseminar mit Übung | Art.-Nr. 78064

DATEV Personalwirtschaft - digitale Prozesse rund um die Lohnabrechnung
Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78927

Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV LODAS
Lernvideo (Vortrag) | Art.-Nr. 78928

Digitale Prozesse rund um die DATEV-Lohnabrechnung für Kanzleien mit DATEV Lohn und Gehalt