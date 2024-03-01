Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen

Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.

In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. Im Lernvideo gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.

Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Das Lernvideo ist daher für Kanzleiinhaber und Kanzleimitarbeiter gleichermaßen zu empfehlen.

Hinweis zur Aktualität des Videos

Dieses Lernvideo bietet Ihnen fundiertes Wissen rund um den Ablauf der Digitalisierung im Lohn – praxisnah und verständlich erklärt.

Die nächste inhaltliche Überarbeitung des Videos ist für Februar 2026 geplant.

Damit Sie bis dahin keine Neuerungen verpassen, steht Ihnen eine aktuelle Begleitunterlage zum Download bereit. Sie fasst alle Änderungen und Erweiterungen seit März 2024 zusammen.

Hinweis: Das Produkt DATEV Personal Add-on wurde zum 30.06.2025 eingestellt.

Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center sowie im Bereich „Ausblick“ innerhalb der Anwendung DATEV Personal.