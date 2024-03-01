Chancen der Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen
- Chancen in der Lohnabrechnung nutzen
- Zusammenarbeit mit den Mandanten gestalten
- Präsentation der DATEV-Lösungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen kompakt und praxisnah, wie Sie die Digitalisierung in der Personalwirtschaft nutzen, um daraus einen Mehrwert für Ihre Mandanten zu schaffen. Erkennen Sie die Chance, die integrierte, durchgängig digitale Prozesse bieten.
In allen Bereichen der Wirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange. Verwandeln Sie dieses Potenzial in Ihren Geschäftserfolg. Im Lernvideo gibt Ihnen Steuerberater Axel Bahr einen Überblick zum Nutzen und den Herausforderungen der digitalen Transformation.
Er zeigt Ihnen anhand seiner beruflichen Praxis, wie Sie die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Mandanten mit den DATEV-Programmen in der Personalwirtschaft optimieren und dadurch die Kundenbindung erhöhen. Das Lernvideo ist daher für Kanzleiinhaber und Kanzleimitarbeiter gleichermaßen zu empfehlen.
Hinweis zur Aktualität des Videos
Dieses Lernvideo bietet Ihnen fundiertes Wissen rund um den Ablauf der Digitalisierung im Lohn – praxisnah und verständlich erklärt.
Die nächste inhaltliche Überarbeitung des Videos ist für Februar 2026 geplant.
Damit Sie bis dahin keine Neuerungen verpassen, steht Ihnen eine aktuelle Begleitunterlage zum Download bereit. Sie fasst alle Änderungen und Erweiterungen seit März 2024 zusammen.
Hinweis: Das Produkt DATEV Personal Add-on wurde zum 30.06.2025 eingestellt.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center sowie im Bereich „Ausblick“ innerhalb der Anwendung DATEV Personal.
Themen
-
Herausforderung für Ihre Kanzlei durch die Digitalisierung
-
Status quo – Analyse Ihrer Kanzlei
-
Potenzial digitaler Prozesse mit den DATEV-Programmlösungen nutzen
-
DATEV Mandanten-Fernbetreuung
-
Vorerfassungslösungen
-
DATEV Personaldaten
-
DATEV Personalakte
-
DATEV Unternehmen online
-
DATEV Arbeitnehmer online
-
-
Arbeitsprozess mal anders – die Lohncheckliste
-
Lohnmandat digital vermarkten
-
Tools zur Umsetzung
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und -mitarbeiter
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV-Lohnprogrammen in Kanzleien
Fachliche Voraussetzungen
Erfahrung in der Lohnabrechnung und in den DATEV-Lohnprogrammen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Axel Bahr
Steuerberater, Zertifizierter Testamentsvollstrecker, Wirtschaftsmediator und Coach
Nikolas Stegemann
Betriebswirt Schwerpunkt Steuern und Rechnungswesen, Steuerfachwirt und Bilanzbuchhalter, Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.