Steuerberater und Mandant unterhalten sich.

Das sind die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft

Anstatt Daten aufwendig manuell zu erfassen, können Sie diese automatisiert und sicher aus Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern in die DATEV-Lohnsoftware übernehmen. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die digitale Kanzlei.

DATEV Lohnimportdatenservice

Über den DATEV Lohnimportdatenservice können Stamm- und/oder Bewegungsdaten aus den Programmen unserer DATEV-Marktplatz Partner ohne Medienwechsel in die DATEV-Lohnsoftware übertragen werden.

Abgebende Software

  • Zeiterfassung
  • Personalmanagement
  • Reisekosten

Empfangende Software

  • DATEV LODAS
  • DATEV Lohn und Gehalt

Was übertragen wird

Abhängig vom Vorsystem:

  • Stammdaten
  • Bewegungsdaten

Was erzeugt wird

  • Lohnabrechnungen

Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung

  • Ja

Produkt im DATEV-Shop

DATEV-Marktplatz

DATEV Lohnaustauschdatenservice

Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht die automatische Bereitstellung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern. Im Zuge der Funktionserweiterung werden in weiteren Ausbaustufen auch Stamm- und später Bewegungsdaten ausgetauscht. Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht einen automatisierten, bidirektionalen Datenaustausch zwischen Drittsystem (z.B. HR-System) und dem lohnabrechnenden System.

Abgebende Software

  • Personalmanagement
  • später: Zeiterfassung
  • später: Reisekosten

Empfangende Software

  • DATEV LODAS
  • DATEV Lohn und Gehalt

Was übertragen wird

Abhängig vom Vorsystem:

  • Daten im eAU-Prozess
  • später auch Stammdaten und Bewegungsdaten

Was erzeugt wird

  • Lohnabrechnungen

Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung

  • Ja

Produkt im DATEV-Shop

DATEV-Marktplatz

DATEV Datenservice Dokumente PWS

DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft bietet eine einfach Möglichkeit, eine große Mengen an Dokumenten über eine Partnerlösung an die in DATEV Personal integrierte Personalakte zu übermitteln. Die übermittelten Dokumente können von der Kanzlei weiterbearbeitet werden. Die übermittelten digitalisierten Dokumente (z. B. Arbeitsverträge, Zeitnachweise, Immatrikulationsbescheinigungen) werden in der Personalakte GoBD-konformen archiviert.

Abgebende Software

  • Personalmanagementsysteme
  • Scanner-Lösungen

Empfangende Software

  • Personalakte als Teil von DATEV Personal

Was übertragen wird

  • Dokumente

Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung

  • Bei Bestellung von DATEV Personal

Produkt im DATEV-Shop

  • Nein

DATEV-Marktplatz

Den richtigen Datenservice finden und bestellen

1. Software checken

Welche Software soll über einen Datenservice zu DATEV angebunden werden? Sprechen Sie Ihre Mandanten an.

2. Datenservice suchen und finden

Ist die Software auf dem DATEV-Marktplatz verfügbar? Rufen Sie den DATEV-Marktplatz auf und starten Sie die Suche.

3. Datenservice einrichten

Hat die Software einen Datenservice angebunden? Dann richten Sie diesen ein und erhalten Sie Daten digital.

4. Daten verarbeiten

Übernehmen Sie relevante Daten in Ihre DATEV-Anwendung zur weiteren Bearbeitung und übermitteln Sie diese aus Ihren DATEV-Anwendungen an angebundene Drittlösungen.

Ihre Vorteile

  • Über die DATEV-Cloud werden sensible Lohndaten sicher ausgetauscht.
  • Doppelerfassungen entfallen, da die Lohndaten ohne manuelles Zutun über Schnittstellen von Ihren Mandanten an Ihre Kanzlei übertragen werden.
  • Der Status der auszutauschenden Daten ist jederzeit für Sie und Ihre Mandanten einsehbar.

Egal, ob Sie einen DATEV-Datenservice für Rechnungswesen oder Personalwirtschaft suchen, das Vorgehen ist das gleiche. Mehr dazu erfahren Sie im ersten Video.

Im zweiten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie einen DATEV-Datenservice ganz einfach bestellen und einrichten können.

Ergänzende Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern

Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Lösungen von Partnern, die den DATEV Lohnimportdatenservice und den DATEV Lohnaustauschdatenservice integriert haben.

Zum DATEV-Marktplatz
Sie brauchen Hilfe beim Einrichten eines DATEV-Datenservices?

Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.

Kein Treffer im DATEV-Marktplatz?

1. Software-Hersteller fragen
Wenn Sie auch bei den DATEV Schnittstellen Anbietern nicht fündig geworden sind, dann wen­den Sie sich an den betreffenden Software-Hersteller bezüglich der Implementierung einer standardisierten Schnittstelle. Weitere Informationen dazu finden Sie im DATEV Developer Portal.
2. Wenden Sie sich an uns
Falls der Software-Herstel­ler keinen DATEV-Datenservice integrieren möchte, wenden Sie sich an unser Team Individuelle Softwarelösungen. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

Geprüfte Schnittstellen für die nachgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Gut zu wissen: Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übergeben Sie Auswertungen sowie Ergebnisdaten direkt aus der Lohnabrechnung an ein Drittsystem.

Mehr erfahren

Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven

Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.

Zum Whitepaper