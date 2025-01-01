Das sind die DATEV-Datenservices Personalwirtschaft
Anstatt Daten aufwendig manuell zu erfassen, können Sie diese automatisiert und sicher aus Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern in die DATEV-Lohnsoftware übernehmen. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg in die digitale Kanzlei.
DATEV Lohnimportdatenservice
Über den DATEV Lohnimportdatenservice können Stamm- und/oder Bewegungsdaten aus den Programmen unserer DATEV-Marktplatz Partner ohne Medienwechsel in die DATEV-Lohnsoftware übertragen werden.
Abgebende Software
- Zeiterfassung
- Personalmanagement
- Reisekosten
Empfangende Software
- DATEV LODAS
- DATEV Lohn und Gehalt
Was übertragen wird
Abhängig vom Vorsystem:
- Stammdaten
- Bewegungsdaten
Was erzeugt wird
- Lohnabrechnungen
Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung
- Ja
Produkt im DATEV-Shop
DATEV-Marktplatz
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht die automatische Bereitstellung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern. Im Zuge der Funktionserweiterung werden in weiteren Ausbaustufen auch Stamm- und später Bewegungsdaten ausgetauscht. Der DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht einen automatisierten, bidirektionalen Datenaustausch zwischen Drittsystem (z.B. HR-System) und dem lohnabrechnenden System.
Abgebende Software
- Personalmanagement
- später: Zeiterfassung
- später: Reisekosten
Empfangende Software
- DATEV LODAS
- DATEV Lohn und Gehalt
Was übertragen wird
Abhängig vom Vorsystem:
- Daten im eAU-Prozess
- später auch Stammdaten und Bewegungsdaten
Was erzeugt wird
- Lohnabrechnungen
Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung
- Ja
Produkt im DATEV-Shop
DATEV-Marktplatz
DATEV Datenservice Dokumente PWS
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft bietet eine einfach Möglichkeit, eine große Mengen an Dokumenten über eine Partnerlösung an die in DATEV Personal integrierte Personalakte zu übermitteln. Die übermittelten Dokumente können von der Kanzlei weiterbearbeitet werden. Die übermittelten digitalisierten Dokumente (z. B. Arbeitsverträge, Zeitnachweise, Immatrikulationsbescheinigungen) werden in der Personalakte GoBD-konformen archiviert.
Abgebende Software
- Personalmanagementsysteme
- Scanner-Lösungen
Empfangende Software
- Personalakte als Teil von DATEV Personal
Was übertragen wird
- Dokumente
Inbetriebnahme über die MyDATEV-Mandantenregistrierung
- Bei Bestellung von DATEV Personal
Produkt im DATEV-Shop
- Nein
DATEV-Marktplatz
Ihre Vorteile
- Über die DATEV-Cloud werden sensible Lohndaten sicher ausgetauscht.
- Doppelerfassungen entfallen, da die Lohndaten ohne manuelles Zutun über Schnittstellen von Ihren Mandanten an Ihre Kanzlei übertragen werden.
- Der Status der auszutauschenden Daten ist jederzeit für Sie und Ihre Mandanten einsehbar.
Ergänzende Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern
Auf dem DATEV-Marktplatz finden Sie Lösungen von Partnern, die den DATEV Lohnimportdatenservice und den DATEV Lohnaustauschdatenservice integriert haben.
Das Team von DATEV-Partner-Onboarding unterstützt bei der Einrichtung verschiedener DATEV-Datenservices in den Geschäftsfeldern Rechnungswesen und Personalwirtschaft.
Kein Treffer im DATEV-Marktplatz?
Geprüfte Schnittstellen für die nachgelagerten Prozesse bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Gut zu wissen: Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übergeben Sie Auswertungen sowie Ergebnisdaten direkt aus der Lohnabrechnung an ein Drittsystem.
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.