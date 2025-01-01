DATEV Lohnaustauschdatenservice
- Importieren Sie Stamm- und Bewegungsdaten von Drittanbietern in Ihre Lohnabrechnung.
- Rufen Sie elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bei der Krankenkasse ab.
- Übermitteln Sie Stammdaten aus dem Lohnprogramm an Ihre Drittanbieter.
- Tauschen Sie Daten für die Lohnabrechnung automatisiert, sicher und effizient aus.
Beschreibung
Die API DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht es, Personal-, Mandanten- und Bewegungsdaten zwischen den DATEV Lohnabrechnungssystemen und einem vorgelagerten Drittsystem (z.B. HR-System) auszutauschen.
Unternehmen setzen zur Bereitstellung von Personal-, Mandanten- und Bewegungsdaten häufig Systeme für das Personalmanagement (oder weitere IT-Systeme) ein. Diese Systeme bieten keine ganzheitliche Prozessunterstützung und keine gemeinsame Datenbasis.
DATEV Lohnaustauschdatenservice verbessert und unterstützt die kollaborativen Prozesse, die Sicherheit in der Datenübertragung und ermöglicht einen automatisierten, bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Drittsystem (z.B. HR-System) und dem lohnabrechnenden System.
Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem Lohnprogramm und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung. DATEV Lohnaustauschdatenservice kann nicht ohne Lohnprogramm genutzt werden.
Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnaustauschdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz.
Leistungen
DATEV Lohnaustauschdatenservice unterstützt:
den automatisierten Datenaustausch zwischen Lohnsystem und Drittsystem über eine sichere Verbindung aus dem DATEV-Rechenzentrum
es erfolgt eine direkte Validierung und Plausibilisierung der aus Drittsystemen übergebenen Daten
die Konfliktauflösung bei unterschiedlichen Datenständen durch verschiedene Synchronisationsmechanismen
Preise
DATEV Lohnaustauschdatenservice
Hinweis: Das Produkt DATEV Lohnaustauschdatenservice schalten Sie direkt im DATEV Arbeitsplatz frei. Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1002326.