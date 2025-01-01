Die API DATEV Lohnaustauschdatenservice ermöglicht es, Personal-, Mandanten- und Bewegungsdaten zwischen den DATEV Lohnabrechnungssystemen und einem vorgelagerten Drittsystem (z.B. HR-System) auszutauschen.

Unternehmen setzen zur Bereitstellung von Personal-, Mandanten- und Bewegungsdaten häufig Systeme für das Personalmanagement (oder weitere IT-Systeme) ein. Diese Systeme bieten keine ganzheitliche Prozessunterstützung und keine gemeinsame Datenbasis.

DATEV Lohnaustauschdatenservice verbessert und unterstützt die kollaborativen Prozesse, die Sicherheit in der Datenübertragung und ermöglicht einen automatisierten, bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Drittsystem (z.B. HR-System) und dem lohnabrechnenden System.

Voraussetzung für dieses Vorgehen ist eine Schnittstelle zwischen dem Lohnprogramm und der vom Unternehmen eingesetzten Lösung. DATEV Lohnaustauschdatenservice kann nicht ohne Lohnprogramm genutzt werden.

Aktuell wird ein Datenaustausch mit DATEV Lohnaustauschdatenservice nur von ausgewählten Drittsystemen angeboten. Bitte informieren Sie sich hierzu auf dem DATEV-Marktplatz.