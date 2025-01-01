Steuerberater und Mandantin sitzen an einem Tisch und blicken gemeinsam auf einen Laptop.

Partner-Lösungen anbinden

Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übernehmen Sie Stamm- und / oder Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware.

So finden Sie den richtigen DATEV-Datenservice
Steuerberater und Mandanten stehen zusammen und blicken auf ein Tablet.

Professionelles Personalmanagement

Das Personalmanagement erfordert viel Zeit und Sorgfalt. Erleichtern Sie Ihren Mandanten die Personalarbeit durch effiziente, zielführende Prozesse. Mit DATEV finden Ihre Mandanten die Software, die wirklich zu ihnen passt.

Punkten mit Personalmanagement
Steuerberater sitzt an Schreibtisch und arbeitet am Laptop.

Effiziente Zeitwirtschaft

Moderne Zeiterfassung läuft digital und automatisiert ab. Die Daten aus den Zeitwirtschaftssystemen Ihrer Mandanten können dank Schnittstellen direkt in die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihrer Kanzlei übertragen werden.

Mit digitaler Zeiterfassung starten
Steuerberater und Mandant sitzen an einem Tisch und blicken gemeinsam auf einen Laptop.

Reisekosten leicht gemacht

Sie haben Mandanten mit erhöhtem Reiseaufkommen? Verschaffen Sie ihnen einen enormen Effizienzgewinn durch eine leicht zu bedienende, intuitive Software, die direkt mit Ihrer DATEV-Lohnabrechnung verbunden ist.

Reisekostenabrechnung optimieren