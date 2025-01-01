Was sollte die ideale Software zur Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten können? DATEV kann zwar nicht zaubern, aber weiß, was Sie zum kompetenten HR-Berater für Ihre Mandanten macht. DATEV und die DATEV-Marktplatz Partner bieten Software, die Ihr Lohnabrechnungsangebot ideal ergänzt, mit der Sie Zeit sparen, weniger Fehler machen und die Ihnen zu einer reibungslosen, digitalen Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten verhilft.