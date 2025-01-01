Partner-Lösungen anbinden
Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übernehmen Sie Stamm- und / oder Bewegungsdaten für die Lohnabrechnung medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware.
Professionelles Personalmanagement
Das Personalmanagement erfordert viel Zeit und Sorgfalt. Erleichtern Sie Ihren Mandanten die Personalarbeit durch effiziente, zielführende Prozesse. Mit DATEV finden Ihre Mandanten die Software, die wirklich zu ihnen passt.
Effiziente Zeitwirtschaft
Moderne Zeiterfassung läuft digital und automatisiert ab. Die Daten aus den Zeitwirtschaftssystemen Ihrer Mandanten können dank Schnittstellen direkt in die Lohn- und Gehaltsabrechnung Ihrer Kanzlei übertragen werden.
Reisekosten leicht gemacht
Sie haben Mandanten mit erhöhtem Reiseaufkommen? Verschaffen Sie ihnen einen enormen Effizienzgewinn durch eine leicht zu bedienende, intuitive Software, die direkt mit Ihrer DATEV-Lohnabrechnung verbunden ist.